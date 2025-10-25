Νέο περιστατικό σχολικής βίας που είχε σαν αποτέλεσμα τον ξυλοδαρμό και τραυματισμό 15χρονου μαθητή στη Λευκωσία, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το πού πάει πλέον αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση.

Η μητέρα του 15χρονου μαθητή επικοινώνησε με το philenews γνωστοποιώντας το περιστατικό με την ελπίδα όπως ληφθούν μέτρα τα οποία να έχουν αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει, πριν από μερικές μέρες, ο γιος της ο οποίος φοιτά σε Λύκειο είχε τελευταία ώρα κενή περίοδο και φεύγοντας από το σχολείο επισκέφθηκε το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτούσε μέχρι πέρσι (βρίσκονται κοντά τα δύο σχολεία).

Σκοπός του, όπως είπε η μητέρα του, ήταν να δει κάποιους καθηγητές του και φίλους του στο Γυμνάσιο. Εκεί όμως φέρεται να δέχθηκε επίθεση από συνομήλικο του μαθητή που φοιτά στο Γυμνάσιο χωρίς να είχε προηγηθεί κάτι.

Όπως είπε η μητέρα, τα δυο παιδιά δεν γνωρίζονταν και όπως πληροφορήθηκε μάλλον ο μαθητής αυτός φέτος άρχισε να φοιτά στο εν λόγω σχολείο.

Το σκηνικό, όπως δήλωσε, έγινε στην παρουσία δύο κοριτσιών με τα οποία ο γιος της μιλούσε εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της μητέρας, από την επίθεση που δέχθηκε ο γιος της τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στην περιοχή του ματιού και στη μύτη, ενώ όπως έχει διαπιστώσει γιατρός, έχει σπάσει δόντι και έχει εκδορές.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έχει καταγγελθεί από την πρώτη στιγμή στην Αστυνομία και στο υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ιατρικά έγγραφα από νοσηλευτήρια τα οποία επισκέφθηκε ο 15χρονος καθώς και αστυνομιμή βεβαίωση, τα οποία κατέχει το philenews, επιβεβαιώνουν τα τραύματα του μαθητή, ο οποίος χρειάζεται να παρακολουθηθεί και από γναθοχειρούργο λόγω του τραυματισμού του στην περιοχή της γνάθου και των δοντιών.

Την αγωνία της για τα όσα καταγράφονται σε σχολεία αλλά και το θυμό της για τον ξυλοδαρμό του παιδιού της εξέφρασε η μητέρα μιλώντας στο philenews, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. “Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να περνάνε δύσκολα. Όλοι έχουμε δυσκολίες. Δεν σημαίνει όμως ότι θα ξυλοφορτώνουμε όποιον βρίσκουμε μπροστά μας”, επεσήμανε.

Το philenews επικοινώνησε με αρμόδια πηγή του υπουργείου Παιδείας, η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε πως γίνονται όλα τα απαραίτητα διαβήματα.