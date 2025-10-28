Εκτεθειμένες και απροστάτευτες από κάθε μορφή βίας παραμένουν οι γυναίκες. Τα πρόσφατα περιστατικά με τις απόπειρες βιασμού γυναικών στη Λεμεσό ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τα σοβαρά κενά στην πρόληψη, την αστυνόμευση, καθώς και στη στήριξη των θυμάτων, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στην κοινωνία.

Αυτό το κενό ευελπιστεί να καλύψει η εφαρμογή Insavior, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες. Ξεκάθαρος στόχος της εφαρμογής είναι, σε στιγμές ανασφάλειας, κινδύνου ή επίθεσης, κάθε γυναίκα να μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να ειδοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους και τα μέλη της κοινότητας της εφαρμογής.

Εμπνεύστρια της προσπάθειας είναι η Δήμητρα Ανδρέου. Μιλώντας στο philenews, ανέφερε τους λόγους που την οδήγησαν στη δημιουργία της εφαρμογής, ενώ παράλληλα εξήγησε και τις λειτουργίες της.

Αφορμή για τη δημιουργία της αποτέλεσε μια γυναικοκτονία του 2021 στο Λονδίνο. «Όπως μας εξιστόρησε, η Σάρα Έβεραρντ επέστρεφε σπίτι της με τα πόδια, όταν απήχθη, βιάστηκε και στραγγαλίστηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας», ανέφερε η κα Ανδρέου.

«Την ώρα που η Σάρα υπέφερε, υπήρχε κι άλλος κόσμος στο πάρκο. Αν υπήρχε κάποια δικτύωση, τότε θα ειδοποιούνταν όλες οι γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο», τόνισε.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Η πιλοτική έκδοση της εφαρμογής κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2022. «Τώρα κυκλοφόρησε επίσημα, με σύνθημα #ΑρχίζειΜεΕμάς», είπε η κα Ανδρέου.

«Η Insavior είναι μια εφαρμογή ασφάλειας και προστασίας των γυναικών. Πρόκειται για κοινωνική startup, αναγνωρισμένη διεθνώς. Είναι η πρώτη εφαρμογή που προσφέρει άμεση και έμπρακτη λύση, καθώς όταν μια γυναίκα κινδυνεύει, τη δικτυώνει με όλες τις γυναίκες που βρίσκονται κοντά της εκείνη τη στιγμή».

Η εφαρμογή απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 18 ετών — «πρόκειται για νομικό ζήτημα και εργαζόμαστε ώστε να μειωθεί το ηλικιακό όριο», διευκρίνισε.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται αυστηρή διαδικασία ταυτοποίησης. «Αν δεν είσαι γυναίκα, αν δεν είσαι άνω των 18 ή αν δεν αντιστοιχούν τα στοιχεία σου στο επίσημο έγγραφο, απορρίπτεσαι. Η Insavior αποτελεί μια ασφαλή και πλήρως ελεγχόμενη κοινότητα».

Τρία επίπεδα προστασίας

Υπάρχουν τρία επίπεδα SOS και κάθε γυναίκα επιλέγει ανάλογα με την περίσταση:

High Alert (Υψηλός Συναγερμός)

• Ειδοποιούνται άμεσα όλες οι γυναίκες που βρίσκονται κοντά

• Ενεργοποιούνται οι επαφές έκτακτης ανάγκης (μπορούν να είναι και άνδρες)

• Αποστέλλεται τοποθεσία και πλοήγηση

• Δημιουργείται group chat για συντονισμό

• Τερματίζεται μόνο με προσωπικό κωδικό

Κουμπί Συνοδείας

• Για στιγμές ανασφάλειας χωρίς άμεσο κίνδυνο

• Το μέλος γράφει τι συμβαίνει (υπάρχουν έτοιμα μηνύματα)

• Δημιουργείται group chat, χωρίς ειδοποίηση επαφών

Ιδιωτικός Συναγερμός

• Ειδοποίηση μόνο στις επαφές

• Αποστολή τοποθεσίας για πιθανή ενημέρωση Αρχών

Η κα Ανδρέου τόνισε ότι στόχος είναι να χρησιμοποιούν την εφαρμογή χιλιάδες γυναίκες:

«Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρειάζεται πυκνότητα δικτύου. Όταν μια κοπέλα πατήσει SOS, πρέπει να υπάρχουν κοντά της άλλες γυναίκες να ανταποκριθούν».

Η εφαρμογή λειτουργεί ήδη και στην Ελλάδα.

Γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με την Αστυνομία

Ερωτηθείσα γιατί η εφαρμογή δεν συνδέεται και με την Αστυνομία έτσι ώστε να ειδοποιούνται και οι Αρχές, απάντησε ότι επειδή, «πολύ απλά, δεν ενδιαφέρθηκαν. Όταν επικοινώνησα μαζί τους, δεν είχαν καν σύστημα για να λαμβάνουν τα μηνύματα της Insavior. Ιδανικά θέλουμε να ειδοποιείται και η Αστυνομία. Θέλουμε να γίνεται θόρυβος όταν μια κοπέλα μας χρειάζεται όχι όταν θρηνούμε άλλη μια γυναικοκτονία».

Κριτική άσκησε και στις κρατικές ενέργειες. Όπως ανέφερε, «όλα γίνονται επιφανειακά και επικοινωνιακά. Στην πράξη δεν υπάρχει τίποτα. Είναι για το θεαθήναι».

Παράδειγμα άμεσης ανταπόκρισης

Παρότι η εφαρμογή βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μόνο τις τελευταίες ημέρες, ένας κατά λάθος συναγερμός ήταν αρκετός για να ενεργοποιήσει άμεσα τέσσερις γυναίκες που βρίσκονταν κοντά στο περιστατικό — αποδεικνύοντας τη δυναμική της.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης:

Βίντεο αυτοάμυνας

Ενημερωτικό υλικό από ειδικούς (εγκληματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους)

Σελίδα κοινότητας με δυνατότητα ανώνυμων αναρτήσεων

Ψυχοκοινωνική στήριξη

«Η Insavior δεν είναι απλώς μια εφαρμογή. Είναι κοινωνική αλλαγή», κατέληξε.

Πώς έγιναν γνωστές οι καταγγελίες στη Λεμεσό

Η Δήμητρα Ανδρέου είχε άμεση εμπλοκή στη δημοσιοποίηση των περιστατικών.

«Κοπέλες μου έστειλαν τις αναφορές και τις κοινοποίησα. Μου έστειλαν μηνύματα και οι ίδιες που τα βίωσαν. Μετά τη δημοσίευση, μου έγραψαν ακόμα περισσότερες με αντίστοιχα περιστατικά. Προώθησα το θέμα στα ΜΜΕ και πήρε μεγάλη έκταση».

Σημείωσε επίσης ότι υπήρξε αρχική αδιαφορία από την Αστυνομία, γεγονός που την ανάγκασε να δώσει δημοσιότητα στην υπόθεση.