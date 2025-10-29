Παραθεριστής από το Μπλάκμπερν ανέπτυξε φιλία με ένα μικρό χταπόδι στην Κύπρο και συναντιούνται κάθε μέρα στον βυθό της θάλασσας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Lancashire Telegraph, ο 28χρονος Μάθιου Χάιατ γνώρισε το θαλάσσιο πλάσμα όταν ερευνούσε ένα ναυάγιο πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, ανοιχτά της Λεμεσού.

Σήκωσε μια πέτρα και είδε το μαλάκιο να ξεπροβάλλει.

Ο Μάθιου, που εργάζεται, άπλωσε προσεκτικά το χέρι του και το μικρό χταπόδι άπλωσε και εκείνο το πλοκάμι του και άγγιξε το χέρι του.

Από τότε επιστρέφει κάθε μέρα στο ίδιο σημείο και κάθε φορά ο νέος του θαλάσσιος φίλος εμφανίζεται από το ναυάγιο ή από τα βάθη της θάλασσας για να τον συναντήσει.

Κολυμπούν μαζί για μία ώρα, με το πλάσμα να πλησιάζει τον Μάθιου και ακόμα να κάθεται στο χέρι του. Όταν το χταπόδι έχει χορτάσει τη συντροφιά του, επιστρέφει στην τρύπα του και τραβάει πέτρες για να κρυφτεί, ανέφερε ο Μάθιου.

Ο Μάθιου, που θα παραμείνει στην Κύπρο για δύο μήνες, ανέφερε ότι «απλώς δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα. Όταν άγγιξε το χέρι μου για πρώτη φορά, ήταν απίστευτο! Είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή με έναν εξωγήινο – είναι απίστευτο».

Ο Μάθιου πιστεύει ότι το χταπόδι είναι αρσενικό και ανέφερε ότι έχει τέσσερα τραυματισμένα πόδια, τα οποία φαίνεται να αποθεραπεύονται.

Μια μέρα, ο Μάθιου πήγε μερικές γαρίδες για να ταΐσει τον φίλο του, αλλά αποφάσισε να μην το ξανακάνει, επειδή δεν θέλει να επηρεάσει την ικανότητα του χταποδιού να βρίσκει μόνο του την τροφή του.

Όπως ανέφερε, «νόμιζα ότι θα ήταν πιο φοβισμένος λόγω των τραυμάτων του. Είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο το ότι έρχεται να με βλέπει. Εμπνεύστηκα όταν είδα το ντοκιμαντέρ “My Octopus Teacher” στο Netflix. Πραγματικά, ήθελα να γίνω φίλος με ένα χταπόδι, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα συμβεί τόσο εύκολα. Είναι απίστευτο!»