Με βούλα της Βουλής θα λήξει η διαμάχη κυβέρνησης – Δήμων σχετικά με την κρατική χορηγία η οποία προκαλεί τριγμούς στις μεταξύ τους σχέσεις.



Αύριο πρωί ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου θα αποταθεί στη Βουλή ενώπιον της οποίας θα δεσμευθεί ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε το θέμα της συνεισφοράς του κράτους να μην εξαρτάται από οποιονδήποτε ξένο παράγοντα ( πχ την εκάστοτε οικονομική κατάσταση) αλλά θα τσιμεντωθεί νομοθετικά. Ο υπουργός Εσωτερικών αναμένεται να συνεννοηθεί και με τον υπουργό Οικονομικών, ώστε να μην παρατηρείται διγλωσσία από κυβερνητικής πλευράς.



Ύστερα από συνάντηση του με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων, ο υπουργός δήλωσε ότι ξεκαθαρίστηκε ότι ο κόφτης του 40%, (δηλαδή το ανώτατο όριο της μισθοδοσίας στους Δήμους) δεν θα οδηγήσει σε απολύσεις προσωπικού.



Θα αποταθούμε στη Βουλή για σχετική ρύθμιση, είπε. Ως προς τα €15 εκατ. που αφορούν τη συντήρηση δρόμων πρωταρχικής σημασίας που ζητούν οι Δήμοι (στους οποίους ανατέθηκε η συγκεκριμένη ευθύνη) ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι για φέτος θα ρυθμιστεί θα ρυθμιστεί κάτι το οποίο ισχύει και για τη χορηγία που παλαιότερα παραχωρείτο στις 63 κοινότητες οι οποίες πλέον ενσωματώθηκαν στους 20 νέους Δήμους. Εφεξής η χορηγία αυτή θα προωθείται στους Δήμους.

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για φέτος και για το 2026 ενώ από το 2027 οι χορηγίες αυτές θα ρυθμιστούν με νομοθεσία.



Ο Δήμαρχος Αμαθουντας κ. Κυριάκος Ξυδιάς: ανέφερε ότι συμφωνήθηκε με τον Υπουργό να συζητηθούν όλες τις εκκρεμότητες οι οποίες θα εκλείψουν μόνο με νομοθετική ρύθμιση.

Ειδικότερα για τον κόφτη του 40% ανέφερε ότι αναμένεται τι θα προκύψει κατά την αυριανή μέρα στη Βουλή.

Εξάλλου μιλώντας εκ μέρους της ΣΕΚ ο κ. Ανδρέας Ηλία ξεκαθάρισε πως δεν συζητείται θέμα απόλυσης προσωπικού.Αναμένουμε αύριο απάντηση υπουργού και αν είναι αρνητική θα ενεργήσουμε αναλόγως, είπε.



Εξάλλου ο κ. Νίκος Γρηγορίου μιλώντας εκ μέρους της ΠΕΟ ανέφερε ότι πέρυσι είχε εξευρεθεί λύση σχετικά με το κόφτη του 40%, αλλά φέτος παρατηρούνται αμφιταλαντεύσεις από κυβερνητικής πλευράς, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη και τη μεταρρύθμιση.

Η αντίδραση μας πρέπει να θεωρείται δεδομένη, συμπλήρωσε.