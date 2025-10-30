Ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την πρωτεύουσα και τη δημόσια διοίκηση προχωρεί σταδιακά προς υλοποίηση, με την υποβολή αίτησης για πολεοδομική έγκριση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

Το έργο, προϋπολογισμού €56 εκατομμυρίων συν ΦΠΑ, προβλέπεται να ανεγερθεί στην ενορία Αγίων Ομολογητών, εντός του Δήμου Λευκωσίας, σε συνολικό χώρο 4.260 τ.μ. Η περιοχή εμπίπτει πλέον εξ ολοκλήρου στη Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων Αα6, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2022, η οποία επέτρεψε κατ’ εξαίρεση αναθεώρηση των πολεοδομικών συντελεστών.

Η ανάπτυξη προβλέπει την ανέγερση 11ώροφου κτηρίου γραφείων, συνολικής δομημένης επιφάνειας 23.829 τ.μ., εκ των οποίων τα 15.972 τ.μ. αφορούν την ανωδομή και τα 7.857 τ.μ. υπόγειους χώρους στάθμευσης και υποδομών.

Το κτήριο θα φτάνει σε ύψος έως 50 μέτρα και θα κατασκευαστεί σε μία φάση, με εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης 54 μηνών (περίπου 4,5 χρόνια) από τη λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών.

Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω των οδών Απελλή (είσοδος) και Σαχτούρη (έξοδος), ενώ γειτονικά τεμάχια θα διαμορφωθούν ως χώροι πρασίνου και υπαίθριας στάθμευσης.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο υπόγειων επιπέδων στάθμευσης χωρητικότητας περίπου 230 οχημάτων, με 253 θέσεις συνολικά, εκ των οποίων 23 για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Οι υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα συνοδεύονται από 450 τ.μ. χώρους πρασίνου και διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Το νέο κτήριο θα μπορεί να εξυπηρετήσει έως και 402 εργαζομένους, ενώ ο ημερήσιος αριθμός επισκεπτών υπολογίζεται να μην ξεπερνά τους 40. Η μελέτη προβλέπει μέτρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με στόχο την προσέγγιση του προτύπου «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», καθιστώντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα δημόσια κτήρια της χώρας.

Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, το εξωτερικό κέλυφος θα συνδυάζει επενδύσεις ινοπλισμένου σκυροδέματος, αλουμινένια λούβρα σε απόχρωση σαμπανί, πανέλα σάντουιτς αλουμινίου και υαλοπετάσματα τύπου structural curtain wall. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα επενδυθούν με μάρμαρο τραβερτίνου τύπου Chiaro Romano, ενώ ο περιβάλλοντας χώρος θα τοπιοτεχνηθεί με τοπικά είδη χλωρίδας, συμβάλλοντας στην αισθητική ένταξη του κτηρίου στο αστικό περιβάλλον.

Η γεωτεχνική μελέτη κατέδειξε ότι η παρουσία υπόγειου νερού είναι περιορισμένη, εντοπίζεται σε βάθη 7,5–10,5 μέτρων και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις εκσκαφές. Ο πλησιέστερος φυσικός αποδέκτης νερού είναι ο ποταμός Πεδιαίος, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων δυτικά του χώρου ανάπτυξης.

Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του διοικητικού και αστικού ιστού της Λευκωσίας, συγκεντρώνοντας κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο. Παράλληλα, θα ενισχύσει την απασχόληση κατά το στάδιο κατασκευής και θα βελτιώσει τη διοικητική αποτελεσματικότητα της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Ο χώρος ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου βρίσκεται σε περιοχή με κυρίως δημόσιες, εμπορικές, γραφειακές και οικιστικές χρήσεις γης. Στην υφιστάμενη κατάσταση, ο χώρος λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης και στα νοτιοανατολικά εφάπτεται με το δρόμο πρωταρχικής σημασίας, Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη. Στην ευρύτερη περιοχή, βόρεια και νότια του χώρου ανάπτυξης, εντοπίζονται δημόσιες και γραφειακές αναπτύξεις, καθώς και οικιστικές χρήσεις. Πλησίον του χώρου, κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη, εντοπίζονται επίσης πρατήρια καυσίμων, εμπορικές αναπτύξεις και χώροι εστίασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δυτικά του χώρου ανάπτυξης εντοπίζεται χώρος πρασίνου / πάρκο.

Σύμφωνα με τους μελετητές του έργου, κατά το στάδιο λειτουργίας, αναμένονται γενικά θετικές επιπτώσεις στον αστικό και λειτουργικό χαρακτήρα της περιοχής, καθώς η παρουσία του συμβάλλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και στην ορθολογική χωρική οργάνωση. Η συγκέντρωση δημόσιων υπηρεσιών σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο αναμένεται να ενισχύσει τη συνοχή και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού. Επιπλέον, ο χώρος ανάπτυξης θα αναβαθμιστεί με μία μοντέρνα και μοναδική αρχιτεκτονική προσέγγιση, ανανεωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένους χώρους πρασίνου.

Σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το έργο αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες, της ενίσχυσης της τοπικής διοικητικής λειτουργίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για το προσωπικό που θα απασχολείται στη λειτουργία του.

Ως ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση μπορεί να θεωρηθεί η αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης στην περιοχή, με αντίστοιχη αύξηση της οχληρίας και των εκπομπών καυσαερίων από τα οχήματα. Ωστόσο, η δημιουργία χώρων στάθμευσης, η κατάλληλη διαμόρφωση των προσβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα, καθώς και η στοχευμένη τοπιοτέχνηση του χώρου αναμένεται να μετριάσουν σημαντικά τις σχετικές επιπτώσεις.