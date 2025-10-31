Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς παραμένει πολύ μεγάλος, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που επικρατεί στην Κύπρο.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε ενόψει της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την ερχόμενη Κυριακή, καθώς οι ξηρές καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές περιοχές.

Απευθύνει παράλληλα θερμότατη έκκληση προς τους κυνηγούς που θα εξορμήσουν στην ύπαιθρο και τα δάση, να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους και να αποφεύγουν παντελώς το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενους χώρους, ή το πέταμα αποτσίγαρων και αναμμένων σπίρτων.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα υπενθυμίζει ότι «τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις τόσο στα δάση όσο και στην ύπαιθρο, οι οποίες αποτελούσαν σημαντικό βιότοπο για το θήραμα και την πανίδα γενικότερα, με σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον».

Τονίζει επίσης ότι η απόρριψη στο περιβάλλον σκουπιδιών και κενών φυσιγγίων «αποτελεί σοβαρή ρύπανση και ότι τούτο απαγορεύεται και από τον ‘Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο’». Συνεπώς, καλούνται οι κυνηγοί όπως μη απορρίπτουν σκουπίδια και μαζεύουν τα κενά φυσίγγια.

Το Τμήμα καλεί όσους αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, μέσα ή κοντά στο δάσος, να ενημερώσουν χωρίς καμιά καθυστέρηση, τον πλησιέστερο Δασικό Σταθμό ή να τηλεφωνήσουν αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

ΚΥΠΕ