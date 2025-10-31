Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ξεκινά επίσημα η νέα κυνηγετική περίοδος όπου κοντά στους 37.000 κυνηγούς αναμένεται να εξορμήσουν. Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Θήρας, Πέτρος Αναγιωτός, ανέφερε στο philenews ότι το κυνήγι επιτρέπεται για όλα τα θηράματα με τα κυριότερα να είναι η πέρδικα, ο λαγός, η φραγκολίνα, η φάσσα και η μπεκάτσα.

Η προσέλευση των κυνηγών θα γίνει με το πρώτο φως της ημέρας, όταν και θα ξεκινήσει το κυνήγι. Οι πρώτες εξορμήσεις και πρώτες ώρες έχουν και το περισσότερο ενδιαφέρον για τον περισσότερο κόσμο, ανέφερε ο κ. Αναγιωτός.

Ο κ. Αναγιωτός εξήγησε ότι ετοιμάστηκε πλάνο εργασίας για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Θήρας και συγκεκριμένα «θα εργαστεί από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ θα γίνουν έλεγχοι για τις άδειες κυνηγίου, για προστασία των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου κλπ.»

Να σημειωθεί ότι το κυνήγι θα είναι Κυριακή και Τετάρτη μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου.

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η νέα κυνηγετική περίοδος

Η νέα κυνηγετική περίοδος για το επιδημητικό θήραμα αρχίζει την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, και θα διαρκέσει μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2025.

Επιτρεπόμενες Εξορμήσεις & Όρια Κάρπωσης

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας, οι επιτρεπόμενες εξορμήσεις και τα όρια κάρπωσης είναι:

• Κυνήγι λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας: Κάθε Κυριακή & Τετάρτη, από 2/11/2025 έως 28/12/2025 (17 εξορμήσεις).

• Όρια κάρπωσης ανά κυνηγό και ανά εξόρμηση:

Λαγός: 1

Πέρδικα: 4

Φραγκολίνα: 1

Άλλα θηράματα: Χωρίς όριο.

Η Υπηρεσία, μέσω και του σχετικού δελτίου που εξέδωσε υπενθυμίζει ότι, η καταγραφή της κάρπωσης είναι υποχρεωτική, μέσω της εφαρμογής Artemis Cy, για όλα τα θηράματα. Συγκεκριμένα:

-Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Καταγραφή κάρπωσης για όλα τα θηράματα».

-Η δήλωση πρέπει να γίνεται πριν επιβιβαστείτε σε μεταφορικό μέσο, είτε για μετακίνηση είτε λόγω ολοκλήρωσης της εξόρμησης σας.

Να σημειωθεί ότι, μέσω της πιο πάνω καταγραφής συλλέγονται πολύτιμα στοιχεία τα οποία απαιτούνται και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την συνέχιση του κυνηγίου κάποιων ειδών στην Κύπρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η χρήση της εφαρμογής δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας, μπορείτε να αποστείλετε γραπτό μήνυμα (SMS) με το ΑΔΤ, το θήραμα και τον αριθμό θηραμάτων (π.χ. 000000 Περδίκι 2) στα εξής τηλέφωνα:

Επαρχία Τηλέφωνα SMS

Λευκωσία 99201081, 99201231

Λεμεσός 99201258, 99201503

Πάφος 99201946, 99202286

Λάρνακα / Αμμόχωστος 99202463, 99203228

Κυνηγός με Συνείδηση – Οδηγίες

• Μην σχηματίζετε πολύ μεγάλες ομάδες· δώστε στο θήραμα τη δυνατότητα διαφυγής.

• Μηδενική ανοχή στη λαθροθηρία.

• Σεβαστείτε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου και τα όρια κάρπωσης.

• Οι κυνηγετικοί σκύλοι πρέπει να φέρουν σήμανση, καταχωρημένη στην άδεια κυνηγίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://gws.moi.gov.cy.

Υποχρεώσεις Κυνηγών – Απαγορεύσεις και καταγγελίες

Οι κυνηγοί, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας, πρέπει να:

1. Έχετε πάντα μαζί σας:

o Άδεια κυνηγίου (ανανεωμένη)

o Άδεια χρήσης κυνηγετικών σκύλων (για κυνηγούς που θα κυνηγήσουν με τη συνοδεία σκύλου)

o Άδεια κατοχής όπλου

Παράλληλα, η Υπηρεσία Θήρας τονίζει ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς εκτός καθορισμένων χώρων, καθώς επίσης και η μεταφορά όπλων σε αγροτικούς ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, 60 λεπτά πριν και 60 λεπτά μετά την επιτρεπόμενη ώρα κυνηγίου.

Σημειώνεται ότι οι κυνηγοί οφείλουν να ελέγξουν τις περιοχές που θα εξορμήσουν μέσω της εφαρμογής Artemis Cy, ενώ η Υπηρεσία δημοσιεύει και συγκεκριμένα τηλέφωνα όπου γίνονται καταγγελίες για παρανομίες.

Λευκωσία 99445697

Λεμεσός 99445728

Λάρνακα/Αμμόχωστος 99634325

Πάφος 99445679

ή στο 1414 (Αστυνομία).

Οδηγίες Ασφάλειας στο Κυνήγι

Η Υπηρεσία καλεί τους κυνηγούς πριν να εξορμήσουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας:

1. Φορέστε κυνηγετικό πορτοκαλί (καπέλο ή 30% της ένδυσης).

2. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά.

3. Ενημερώστε κάποιον για το σημείο που θα κυνηγήσετε.

4. Μην κυνηγάτε μόνοι.

5. Αποφύγετε οινοπνευματώδη ποτά.

6. Να έχετε νερό και μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας.

7. Επιβεβαιώστε τον στόχο σας πριν πατήσετε τη σκανδάλη.

8. Ποτέ μην πυροβολείτε χαμηλά ή ενστικτωδώς.

9. Μην περπατάτε με το δάκτυλο στη σκανδάλη.

10. Αδειάζετε το όπλο όταν διασχίζετε εμπόδια ή κινείστε σε δύσβατο έδαφος.

11. Η μεταφορά όπλων σε οχήματα επιτρέπεται μόνο αποσυναρμολογημένων και μέσα σε θήκη.

12. Θυμηθείτε: ένα κυνηγετικό όπλο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό έως και 100 μέτρα μακριά.

Αποφύγετε το Κυνήγι Κοντά σε Κατοικίες

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, απαγορεύεται το κυνήγι κοντά σε κατοικίες και συγκεκριμένα:

Σε ακτίνα 500 μ. από οικιστικές περιοχές

Σε 200 μ. από μεμονωμένες κατοικίες

Σε 300 μ. από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Εξώδικα πρόστιμα

• Κυνήγι χωρίς άδεια ή σε απαγορευμένη περιοχή: Εξώδικο πρόστιμο από €2.000 και άνω.

• Λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της νύχτας: Εξώδικο πρόστιμο €25.000 και άνω.

Υπευθυνότητα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, καλεί όλους τους κυνηγούς να αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών ή βίντεο που προσβάλλουν το άθλημα του κυνηγίου. Το κυνήγι είναι πάθος, αλλά και ευθύνη.