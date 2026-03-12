Εκατοντάδες κυνηγετικά φυσίγγια άφησαν οι κυνηγοί κατά την τελευταία τους εξόρμηση στην ημιορεινή Λεμεσό και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Τριμίκλινης, Λάνιας και Αγίου Μάμα, προκαλώντας μια απαράδεκτη εικόνα και μια εξοργιστική κατάσταση.

Κάτοικοι της περιοχής που είχαν βγει για περίπατο ήρθαν αντιμέτωποι με ένα θέαμα που μάλλον σε σκουπιδότοπο παρέπεμπε παρά σε ανοιξιάτικο κυπριακό τοπίο.

Φυσίγγια, χάρτινες συσκευασίες και άλλα σκουπίδια βεβαίως, άδεια πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες σνακς κλπ, ήταν διάσπαρτα παντού στο βουνό σε ακτίνα 300 μέτρων, όπως ανέφεραν στο philenews.

Ο περίπατος τους εξελίχθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της περιοχής. Το αποτέλεσμα, αρκετές σακούλες σκουπιδιών, γεμάτες με τα όσα οι κυνηγοί έκριναν σκόπιμο να ξεφορτωθούν κατά την τελευταία φετινή τους κυνηγετική εξόρμηση.

Δείτε εικόνες και βίντεο