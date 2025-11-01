Ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταιγανίδης συνεχίζει για δεύτερο 24ωρο σήμερα το μοναδικό ταξίδι του μέσα στη θάλασσα, ένα ταξίδι δύναμης ψυχής και ανθρωπιάς. Η προσπάθεια ξεκίνησε χθες από τα Δημοτικά Μπάνια Κάτω Πάφου με προορισμό την Αγία Νάπα κολυμπώντας. Συνολικά 170 χιλιόμετρα θα καλύψει ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταιγανίδης, με τη Στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, προκειμένου να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα και με ιερό σκοπό ταυτόχρονα την στήριξη των παιδιών που δίνουν τον δικό τους αγώνα ζωής μέσα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή.

Βίντεο και εικόνες από την πρώτη ημέρα της σκληρότατης προσπάθειας που διεκπεραιώνει ο παραολυμπιονίκης, δείχνουν τις ακραίες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες υποβάλλεται ο Χαράλαμπος μέσα στο νερό για να φέρει εις πέρας τον ιερό σκοπό του.

Η προσπάθεια του παραολυμπιονίκη Χαράλαμπου Ταιγανίδη ξεκίνησε από την Κάτω Πάφο χθες, στην παρουσία πολλών φίλων, εκτιμητών της προσπάθειας του και μελών του Συνδέσμου, μεταξύ των οποίων και ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου. Μιλώντας κατά την έναρξη της σπουδαίας αυτής πρωτοβουλίας, ο κ. Ονησιφόρου τόνισε ότι κάθε μέτρο που διανύει ο Χαράλαμπος είναι και ένα μήνυμα ελπίδας και κάθε κύμα που ξεπερνά, μια νίκη απέναντι στις δυσκολίες.

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, τόνισε ο Άγγελος Ονησιφόρου, είναι περήφανος που συμμετέχει ενεργά σε αυτή την αποστολή. Ξέρουμε καλά, είπε, ότι η πραγματική δύναμη δεν κρύβεται στους μυς, αλλά στην καρδιά. Και η καρδιά του Χαράλαμπου χτυπά για όλους μας.

Οι έφεδροι βατραχάνθρωποι, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πάφου, στέκονται δίπλα του, όχι απλώς ως θεατές, αλλά ως αδέλφια στη θάλασσα και στην αποστολή.

Ο τερματισμός του Χαράλαμπου Ταιγανίδη αναμένεται αύριο, Κυριακή, στη μαρίνα της Αγίας Νάπας.