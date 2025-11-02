Συναγερμός σήμανε χθες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, στις 18:13 μ.μ. έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα συμπεριλαμβανομένου και τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου οχήματος.

Η αιτία ήταν πυρκαγιά σε ξύλινο έπιπλο στον διάδρομο διαμερίσματος στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Από την πυρκαγιά ένα ξύλινο τραπεζάκι καταστράφηκε καθώς επίσης ζημιές υπέστη και η βαφή του διαμερίσματός.

Η ένοικος δεν κινδύνευσε, ενώ δεν χρειάστηκε ούτε εκκένωση του ορόφου. Τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάστηκαν και φαίνεται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από αναμμένο κερί σε ξύλινο τραπέζι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 37 περιστατικά,20 πυρκαγιές και 17 ειδικές εξυπηρετήσεις.