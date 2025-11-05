Ένα 28χρονο αλλοδαπό συνέλαβε η Αστυνομία στην Πάφο μετά από καταγγελία 27χρονης, επίσης αλλοδαπής, ότι την βίασε.

Η 27χρονη παρουσιάστηκε στην Αστυνομία και κατάγγειλε ότι ενώ το ίδιο βράδυ συνάντησε τον 28χρονο σε νυχτερινό κλαμπ και διασκέδαζαν, στη συνέχεια ο άντρας την ακολούθησε παρά την θέληση της στην κατοικία της και αφού μπήκε ετσιθελικά μέσα την βίασε.

Μετά την καταγγελία η Αστυνομία άρχισε εντατικές έρευνες και σήμερα ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη. Προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών.

Η 27χρονη υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας.