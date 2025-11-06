Με την «κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας» συνεχίστηκε σήμερα η «δίκη» κατά δύο Ε/κ στο επαρχιακό «δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, η οποία θα συνεχιστεί στις 12 Νοεμβρίου.

Οι δύο Ε/κ κατηγορούνται για υπόθεση παραβίαση του «νόμου» περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο «εισαγγελέας» παρουσίασε τον «μάρτυρα» Βασφί Σινάλ, που είναι ο «καταγγέλλων» στην υπόθεση και ο οποίος απαντώντας σε ερωτήσεις ανέφερε ότι είναι δικηγόρος και κατέχει το 51% της εταιρείας HJK Development Ltd.

Πρόσθεσε ότι η «αστυνομία» τον ενημέρωσε ότι κάποια άτομα έχουν πληροφορίες για την εταιρεία του και το όνομά του ως διευθυντή.

Ανέφερε επίσης ότι μετέβη στο «αστυνομικό» τμήμα όπου του παρουσιάστηκε ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε ο Ανδρέας Ελευθεριάδης, ο οποίος είχε καταθέσει αγωγή (164/2024) εναντίον του και εναντίον άλλων 12 ατόμων σε δικαστήρια στην ελεύθερη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με ένα ακίνητο (αριθμός φακέλου 220), ζητώντας αποζημίωση 2 εκατομμυρίων ευρώ για απώλεια χρήσης.

Ο Σινάλ ισχυρίστηκε ότι ο Ελευθεριάδης σημείωσε το όνομά του και το όνομα της εταιρείας του, ζητώντας από δύο υπόπτους να βρουν περισσότερες πληροφορίες.

Είπε ακόμη ότι κατέθεσε «μήνυση» επειδή πιστεύει ότι οι δύο Ελληνοκύπριοι έλαβαν πληροφορίες για την εταιρεία του και τον ίδιο με παράνομο τρόπο και πρόσθεσε ότι η δουλειά των υπόπτων είναι να συλλέγουν κάποια έγγραφα και πληροφορίες και να τα πωλούν.

Οι δικηγόροι των δύο Ελληνοκυπρίων ανέφεραν ότι οι εταιρείες δεν έχουν ιδιωτική ζωή και οι διευθυντές τους δεν αποτελούν μυστική πληροφορία και πρόσθεσαν ότι ο Σινάλ υπέβαλε «μήνυση» επειδή έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον του στη νότια Κύπρο.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Σινάλ είπε ότι διατηρεί εταιρεία ακινήτων με την επωνυμία «Mackenzie Properties» και ότι πουλάει ό,τι αγοράζει.

Πρόσθεσε ότι η «επιτροπή ακινητης περιουσίας» στα κατεχόμενα έχει συσταθεί για αποζημιώσεις, ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την περιουσία τους.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το αν έχει εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Σινάλ απάντηση αρνητικά, αλλά οι δικηγόροι ανέφεραν ότι διατηρεί μία εταιρεία με την επωνυμία «buysellauctionnorthcyprus».

Ο Σινάλ είπε στη συνέχεια ότι προσπάθησε να την ιδρύσει, αλλά δεν είναι ενεργή με τους δικηγόρους να αναφέρουν ότι η εταιρεία φαίνεται να είναι ενεργή σε μια ιστοσελίδα για εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επόμενη «ακρόαση» θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου.

