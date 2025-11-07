Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος απέστειλε οδηγό καλών πρακτικών σε περισσότερους από 25.000 γεωργούς, με στόχο την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενημέρωση και στήριξη του αγροτικού τομέα, προωθώντας υπεύθυνες πρακτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή και τη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων, απέναντι στις προκλήσεις της μειωμένης διαθεσιμότητας νερού.

Ο οδηγός, που έχει σταλεί ηλεκτρονικά στους παραγωγούς, περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες για τον ορθολογικό σχεδιασμό της άρδευσης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Μεταξύ άλλων, προτείνονται:

Χρήση συστημάτων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας,

Μέτρα περιορισμού της εξάτμισης,

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού εξοπλισμού για μείωση απωλειών,

Συλλογή και αξιοποίηση βρόχινου νερού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Το Τμήμα Γεωργίας επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων για την αποδοτική χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή, μέσω ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης των γεωργών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι για περαιτέρω πληροφορίες ή εξειδικευμένες οδηγίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

ΚΥΠΕ