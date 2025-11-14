Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι προβλέπει η πρόγνωση για τη διάρκεια της μέρας και της νύχτες, ενώ θα πνέουν και έως άνεμοι. Την περιοχή μας επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, το εσωτερικό και τα ανατολικά.

Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως σε περιοχές νοτίως του Τρόοδους, στα νότια παράλια και αργότερα και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Στην περιοχή θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού, ενώ αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε ανατολικές και βόρειες παράλιες περιοχές, χωρίς να αποκλείεται και σε περιοχή του εσωτερικού.

Το Σάββατο, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ σε περιοχές νοτίως του Τροόδους μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Τη Δευτέρα, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο προοδευτικά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.