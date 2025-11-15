Ιδιωτικά πανεπιστήμια επιδιώκουν να αξιοποιήσουν κτήρια του Δήμου Λευκωσίας και μάλιστα κάποια από αυτά ζητούν όπως η αξιοποίηση των υποστατικών είναι δωρεάν.

Ήδη, ύστερα από τις συζητήσεις με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ενδιαφέρον εκδήλωσε και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ την περίπτωση φέρονται να καλοβλέπουν και άλλα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για κτήριο του Δήμου εκδήλωσε και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στην περίπτωση του Καποδιστριακού, όλα δείχνουν πως θα διατεθεί η Στοά Ταρσή και το κτήριο του Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μάλιστα, συζητείται η μη καταβολή ενοικίου από το Καποδιστριακό για περίπου τρία χρόνια. Σύμφωνα με το σενάριο που έπεσε στο τραπέζι, το Καποδιστριακό αντί ενοικίου θα παρέχει στον Δήμο Λευκωσίας υπηρεσίες για περίοδο τριών ετών, χωρίς αυτές να έχουν διευκρινιστεί.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ» ανέφερε, πως σε περίπτωση κατά την οποία επέλθει συμφωνία, οι υπηρεσίες αυτές θα σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του Καποδιστριακού και με τις ανάγκες του Δήμου.

Ήδη προκαλούνται οι πρώτες αντιδράσεις υπό την έννοια ότι οι υπηρεσίες αυτές θα ανατεθούν χωρίς διαγωνισμό. Όπως μας έχει υποδειχθεί, κάποιο άλλο πανεπιστήμιο ή άλλος οικονομικός φορέας, πιθανώς να προσέφερε τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», ανέφερε, ότι δεν υπήρξε κατάληξη σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο όντως συζητήθηκε. Κληθείς να σχολιάσει αναφορές για παραχώρηση κτηρίων του Δήμου δωρεάν, ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δώσαμε στο Καποδιστριακό την ευχέρεια να περιλάβει κτήρια του Δήμου στην αίτηση του (για λειτουργία του Πανεπιστημίου) με την προοπτική ότι θα ετοιμαστεί σύμβαση και θα καθοριστούν και οι σχετικοί όροι, είπε για να προσθέσει πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάντως, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κατατεθεί πρόταση για παραχώρηση στο Καποδιστριακό το κτήριο ΕΚΑΤΕ και η Στοά Ταρσή, τμήμα της οποίας ανήκει στον Δήμο.

Όπως πληροφορούμαστε, από μέρους δημοτικών συμβούλων προέκυψαν ερωτηματικά όχι ως προς την διάθεση κτηρίων του Δήμου στο ΕΚΠΑ αλλά ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ενώ ετέθη και το ερώτημα τι θα πράξει ο Δήμος σε περίπτωση κατά την οποία επιδείξει ενδιαφέρον και άλλο πανεπιστήμιο να αξιοποιήσει/ενοικιάσει δημοτικά κτήρια. Μάλιστα, κάποιοι υποδεικνύουν πως στην Κύπρο κατέρχεται το ιδιωτικό τμήμα του ΕΚΠΑ και όχι το δημόσιο, οπόταν είναι δυνατόν να διεκδικήσουν κτήρια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν απέκλεισαν μάλιστα και το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού ή και προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Πάντως ο Δήμαρχος Λευκωσίας θεωρεί πως κάποιες αντιδράσεις προκαλούνται επειδή επηρεάζονται επιχειρηματικά συμφέροντα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως εκπρόσωποι του Μετσοβίου Πολυτεχνείου εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το κτήριο του πρώην δημαρχείου Αγίου Δομετίου και μάλιστα μετέβησαν επιτόπου και επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις του. Αυτό είχε και ως αποτέλεσμα να αναστατωθούν οι υπάλληλοι του πρώην δημαρχείου και νυν δημοτικού διαμερίσματος Αγίου Δομετίου ενόψει τη προοπτικής να μεταστεγαστούν σε άλλο κτήριο. Μάλιστα, ο Δήμος φέρεται να αναζητεί κτήριο με σκοπό τη μεταστέγαση του, ώστε να παραχωρηθεί το πρώην δημαρχείο Αγίου Δομετίου. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας επιβεβαίωσε στον «Φ» το ενδιαφέρον του Μετσόβιου, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι ακόμη η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει.

Ενδιαφέρον εκδήλωσε και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο διεκδικεί κτήρια του Δήμου επί της οδού Ληδήνης (πλησίον του κτηρίου του Δημαρχείου Λευκωσίας) με σκοπό να στεγαστεί η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες, κατά πόσο το κτήριο θα διατεθεί δωρεάν, ο Δήμαρχος ανέφερε πως αν το κτήριο χρήζει επιδιορθώσεων και συντήρησης και αναληφθούν από το Πανεπιστήμιο, το θέμα του ενοικίου είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Είμαστε στα αρχικά στάδια της συζήτησης ανέφερε ο κ. Προύντζος.