Αλλάζει η πρακτική σχετικά με την ανωνυμοποίηση αποφάσεων των Δικαστηρίων με εγκύκλιο του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τα ονόματα διαδίκων, Δικαστών, δικηγόρων, υπουργείων, ανεξάρτητων θεσμών θα δημοσιοποιούνται και μόνο για σκοπούς προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ή ανηλίκων θα γίνεται ανωνυμοποίηση. Σύμφωνα με τον εγκύκλιο, οι δικαστικές αποφάσεις που προορίζονται για δημοσίευση/ επεξεργασία στο διαδίκτυο, θα δημοσιεύονται από τα Δικαστήρια που τις εκδίδουν με αναφορά στο πλήρες όνομα των διαδίκων, χωρίς όμως αναφορά σε τυχόν παρωνύμια, εκτός εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αντώνη Λιάτσο, κατά τη συγγραφή της απόφασης οι Δικαστές θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες εξαιρέσεις, ώστε να επέρχεται, παράλληλα, κατά το δυνατόν, η αναγκαία ψευδωνυμοποίηση. Ειδικότερα, υπόκεινται σε ψευδωνυμοποίηση τα ονοματεπώνυμα και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση της ταυτότητας των ακολούθων προσώπων:

Ανήλικα πρόσωπα. Ανήλικοι, είτε είναι διάδικοι, είτε μάρτυρες ή άλλως πως εμπλεκόμενα ή έστω αναφερόμενα πρόσωπα, σε οποιεσδήποτε υποθέσεις. Νοείται ότι η ψευδωνυμοποίηση καλύπτει και τους αντιπροσώπους των ανηλίκων στη δίκη.

Διάδικοι ή μάρτυρες ή πρόσωπα που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).

Διάδικοι ή μάρτυρες ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα τα οποία για καλό λόγο (ιατρική πάθηση/ κατάσταση, αστυνομικός υπό κάλυψη, ευαίσθητες πληροφορίες, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ή άλλες ανάλογες περιπτώσεις κατά την κρίση του Δικαστηρίου) δεν επιθυμούν την αποκάλυψη του ονοματεπωνύμου τους ή άλλων πληροφοριών που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα τους, εφόσον αιτηθούν από το Δικαστήριο την ψευδωνυμοποίηση τους και το Δικαστήριο δώσει σχετικές οδηγίες ως ήθελε αποφασίσει.

Η εξαίρεση αφορά και τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν είναι διάδικοι ή μάρτυρες. Το Δικαστήριο σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αποκαλύπτονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ως λ.χ. τέκνο εκτός γάμου έστω και μετά την ενηλικίωση του) θα πρέπει να προβεί σε ψευδωνυμοποίηση.

Εξαιρούνται, επίσης, οι διάδικοι ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας.

Όταν η διαδικασία διενεργείται κεκλεισμένων των θυρών για το συμφέρον ανηλίκων ή την προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, τότε η δικαστική απόφαση θα ψευδωνυμοποιείται αναλόγως. Σε περίπτωση ψευδωνυμοποίησης θα πρέπει να καταγράφεται ο λόγος στο προοίμιο της απόφασης.

Επίσης, δεν θα αναφέρονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία: Διευθύνσεις των διαδίκων και των εμπλεκομένων, βιομετρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, γενετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία προσώπου. Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις διαδίκων ή μαρτύρων, ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή, ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους. Αριθμοί τηλεφώνου, αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων, αριθμοί ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων τέτοιας φύσεως, αριθμοί μητρώου κοινωνικών ασφαλίσεων ή φορολογικού μητρώου ή οποιουδήποτε άλλου μητρώου, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών ή άλλων εγγράφων τέτοιας φύσεως, αριθμοί εγγραφής ακινήτων, δεν αναγράφονται στην απόφαση, εκτός εάν είναι αναγκαία η αναγραφή τους για τους σκοπούς της απόφασης κατά την κρίση του Δικαστηρίου. Η χρήση των ψηφίων «ΧΧΧ» προς απόκρυψη οποιωνδήποτε δεδομένων πρέπει να αποφεύγεται.

Τέλος, δεν ανωνυμοποιούνται τα ονόματα Δικαστών και δικηγόρων, όπως και τα ονόματα δικαστικών αποφάσεων και Δικαστήρια, υπουργεία ή Υπηρεσίες, ανεξάρτητοι θεσμοί και Αρχές.