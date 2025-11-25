Την προσθήκη κι επίσημα πλέον της Σχολής Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο ΤΕΠΑΚ, θα συζητήσει αύριο η κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας, στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα σχετικά νομοθετικά έγγραφα -νομοσχέδιο και κανονισμοί- έχουν κατατεθεί στη Βουλή και η αρμόδια Επιτροπή της, θα εξετάσει το θέμα της νέας Σχολής, η οποία θα λειτουργήσει στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο Στρατηγικό Σχέδιο του υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα, υποστηρίζει τον Στρατηγικό Στόχο για την ανάπτυξη της Ανώτερης Εκπαίδευσης και τον Στρατηγικό Στόχο για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Όσον αφορά στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί, είναι όπως όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής, θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέχρι το 2029, ενώ η πρόσληψη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, όπου θα υπάρχουν φοιτητές σε όλα τα έτη των υφιστάμενων ακαδημαϊκών προγραμμάτων.

Γενικότερα, αναφέρεται ότι το έργο στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης πανεπιστημιακής Σχολής στην Κύπρο που εξειδικεύεται στις θαλάσσιες επιστήμες, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα προσφέρει δύο προπτυχιακά και τρία μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και διδακτορικές σπουδές.

Με βάση τους σχεδιασμούς, η Σχολή Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ θα φιλοξενήσει περίπου 440 φοιτητές έως το 2044 και μέχρι το τέλος του 2027 θα εισαχθούν οι πρώτοι φοιτητές της.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται πως το έργο εντάσσεται στις δημόσιες επενδύσεις κι επειδή αφορά σε ανάπτυξη πέραν των €15 εκατ., υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μελέτη βιωσιμότητας από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, το κόστος υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €21,7 εκατ. για τα πρώτα τρία χρόνια (ανέγερση κτηρίου, εξοπλισμοί, λειτουργία) και στα €3,5 εκατ. κατά μέσο όρο για τα επόμενα τρία χρόνια (εξοπλισμός, λειτουργία).

Σημειώνεται περαιτέρω, ότι στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2026 έχει συμπεριληφθεί πρόνοια ύψους €2,4 εκατ. για τις ανάγκες ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής.