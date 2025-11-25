Το δράμα της οικογένειας, η βίαιη κατάληξη και οι αναφορές σε χρόνια ψυχική νόσο συνθέτουν το πλαίσιο της υπόθεσης του 48χρονου πατροκτόνου, η οποία θα απασχολήσει τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση οικογενειακής τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Λεμεσού και πλέον οδηγείται για ακρόαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 48χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον πατέρα του, Γιώργο Χατζηγεωργίου, τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου στη Λεμεσό. Το θύμα έφερε εννέα μαχαιριές, έξι στο στήθος και τρεις στο χέρι, εκ των οποίων οι δύο ήταν θανατηφόρες.

Ο 48χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ το Δικαστήριο καλείται να ακούσει τα γεγονότα ενός άγριου εγκλήματος και να εξετάσει τις πτυχές της υπόθεσης, όπου η ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου και το οικογενειακό ιστορικό δημιουργούν ένα ευαίσθητο και πολύπλευρο σκηνικό.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο 48χρονος δεν παραδέχθηκε τη μία και μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει, αυτή της ανθρωποκτονίας. Στις 27 Οκτωβρίου, ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Σαουρής, υπέβαλε αίτημα επικαλούμενος το άρθρο 70 της Ποινικής Δικονομίας, ώστε ο πελάτης του να εξεταστεί από ψυχίατρο πριν από την ακροαματική διαδικασία. Συγκεκριμένα έθεσε ζήτημα για το κατά πόσο ο κατηγορούμενος μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Ακολούθως, το Δικαστήριο διέταξε την εξέτασή του από κυβερνητικό ψυχίατρο.

Στις 7 Νοεμβρίου, ο κατηγορούμενος εξετάστηκε από ψυχίατρο των Κεντρικών Φυλακών και η έκθεση ετοιμάστηκε αυθημερόν. Οι δύο πλευρές ενημερώθηκαν για το περιεχόμενό της και σήμερα, όπου ήταν ορισμένη η εξέταση του αιτήματος, ο δικηγόρος του 48χρονου δήλωσε ότι δεν θα αντικρούσει την έκθεση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν συμφωνεί με αυτή, ενώ από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ανέφερε ότι το περιεχόμενο της έκθεσης είναι κατατοπιστικό.

Το Κακουργιοδικείο σημείωσε ότι μελέτησε την έκθεση και τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την έκθεση του ψυχιάτρου, ο κατηγορούμενος πάσχει από χρόνια ψυχική νόσο, η οποία απαιτεί φαρμακευτική αγωγή και χαρακτηρίζεται από εδραιωμένη παρανοϊκή ετοιμότητα. Ωστόσο, η γνωστική του κατάσταση κατά την εξέταση ήταν τέτοια που, κατά την κρίση του ψυχιάτρου, του επιτρέπει να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι δεν παρουσιάστηκε οτιδήποτε ικανό να αντικρούσει ή να αμφισβητήσει τα συμπεράσματα της έκθεσης και, ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο ο κατηγορούμενος κρίνεται ικανός να παρακολουθήσει τη δίκη και να απαντήσει στο κατηγορητήριο.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο 48χρονος δεν παραδέχθηκε ενοχή στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας ενώ ο δικηγόρος του διευκρίνισε ότι θα επικαλεστεί την υπεράσπιση της φρενοπάθειας.

Η υπόθεση ορίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε πίσω στις Κεντρικές Φυλακές, όπου παραμένει υπόδικος.