Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 13 Ιανουαρίου παραπέμφθηκε ο 22χρονος Συμβασιούχους Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς που φέρεται ως ο δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος γνωστού προσώπου ηλικίας 47 χρόνων, το πρωί της 31ης Ιουλίου, στη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες που αφορούν σε απόπειρα φόνου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών, κλοπή και κλεπταποδοχή.

Ο 22χρονος ΣΥΟΠ πέραν από τη μαρτυρία που οδήγησε στη σύλληψή του συνδέθηκε επιστημονικά, μέσω DNA και με περιλαίμιο που έπεσε από τον δράστη κατά τη διαφυγή του.

Επιπρόσθετα στο κινητό του τηλέφωνο φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον 47χρονο στόχο και μετά την απόπειρα φόνου. Σε αυτά τα βίντεο φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείται ο 47χρονος και να έκανε μάλιστα περιγραφές. Η Αστυνομία διερευνά εάν στάλθηκαν σε κάποιον αυτά τα βίντεο, με δεδομένο πως συνεχίζονται οι εξετάσεις προς εντοπισμό του ηθικού αυτουργού.

Υπενθυμίζεται πως η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 22χρονου στις 17 Νοεμβρίου σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα. Στο σπίτι του εντοπίστηκε πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα.

Τον Συμβασιούχο Οπλίτη ενέπλεξε μαρτυρία που εξασφάλισε το ΤΑΕ Λάρνακας, που τον φέρει να παραδέχθηκε στον κύκλο του πως ήταν αυτός που πυροβόλησε εναντίον του 47χρονου και πως τον παρακολουθούσε τις προηγούμενες ημέρες με διαφορετικά οχήματα.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Αστυνομία, άκουσε πυροβολισμούς και είδε ένα πρόσωπο, που επέβαινε σε σκούτερ, να πυροβολεί προς το μέρος του. Ακολούθως ο ύποπτος άφησε πίσω το σκούτερ και διέφυγε πεζός. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν είχε τραυματιστεί.

Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος θα μείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του.

Στο δικαστήριο λήφθηκαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τον κατηγορούμενο να μεταφέρεται στην αίθουσα από ενόπλους αστυνομικούς και να φέρει αλεξίσφαιρο γιλέκο.