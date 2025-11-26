Σοβαρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου στη Λεμεσό, όταν ένα όχημα συγκρούστηκε με αγροτικό τρακτέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου 40 λεπτά. Ο οδηγός του τρακτέρ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ωστόσο για την ώρα σύμφωνα με ενημέρωση από τις Βρετανικές Βάσεις, η κατάσταση της υγείας του είναι άγνωστη.

Από τη σύγκρουση, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και να χρησιμοποιούν την καθορισμένη παράκαμψη.