Ανησυχία, λόγω και των βομβαρδισμών που εκτυλίσσονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, προκάλεσαν λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου.

Το φαινόμενο, για το οποίο προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια τη νύχτας, με τον κόσμο να ανησυχεί για τυχόν πυραύλους που έθεταν σε κίνδυνο και τη χώρα μας.

Πάντως, δεν ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα προειδοποίησης πολιτών ή σειρήνες στις Βρετανικές Βάσεις ή σε άλλη περιοχή.

Οι λάμψεις αποθανατίστηκαν και κατέκλυσαν το διαδίκτυο εικόνες και βίντεο:

Εικόνες από ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ