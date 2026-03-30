Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με μια σειρά από στρατιωτικές επιθέσεις να καταγράφονται σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο, προκαλώντας θύματα και υλικές ζημιές. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν ενισχύσεις στην περιοχή.

Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για πολυμέτωπο πόλεμο ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι θα στοχεύσουν τις κατοικίες των διοικητών και των πολιτικών αξιωματούχων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους Financial Times ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του νησιού Χάργκ καθώς οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Ένας Ινδός εργαζόμενος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης σε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ηλεκτρισμού και Νερού της χώρας. Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε βοηθητικό κτίριο της εγκατάστασης.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σκότωσε κυανόκρανό της στο νότιο Λίβανο.

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο ανακοίνωσε αργά την Κυριακή ότι πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους στην Τεχεράνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι η εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο θα ενταθεί.

Το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν ανέφερε διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα, μετά από «επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης».

Το Πακιστάν δήλωσε έτοιμο να διευκολύνει και να φιλοξενήσει ουσιαστικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με υποστήριξη από ΟΗΕ και Κίνα. Υπουργοί Εξωτερικών από Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο και Τουρκία συναντήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι εντόπισε και αναχαίτισε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία της.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Υεμένη αναχαιτίστηκαν πάνω από τη νότια πόλη-λιμάνι Εϊλάτ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ισραήλ: Ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, οι επιθέσεις στοχεύουν κρίσιμες στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

