Πήρε τα πάνω του ο κορωνοϊός το τελευταίο δεκαήμερο και χτυπά μικρούς και μεγάλους. Την διαπίστωση των προσωπικών γιατρών ενηλίκων φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν και οι παιδίατροι με τον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου Μιχάλη Αναστασιάδη να αναφέρει στον «Φ», ότι «φαίνεται να υπάρχει αυξημένη μετάδοση» και να καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

«Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε αυξημένα περιστατικά COVID-19 στα παιδιά. Ευτυχώς, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εισαγωγές σε παιδιατρικά τμήματα αλλά η μετάδοση φαίνεται ότι υπάρχει γι’ αυτό επιβάλλεται να τηρούμε όλοι τα μέτρα προστασίας διότι είναι πολύ εύκολο να περάσει ο ιός από το ένα άτομο στο άλλο».

Σε ό,τι αφορά τη γρίπη, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι «υπάρχουν βεβαίως περιστατικά αλλά ακόμα δεν έχουμε δει, οι παιδίατροι, σημαντική αύξηση» και το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, «τον RSV ο οποίος συνήθως εμφανίζεται και περιλαμβάνεται σε αυτό που ονομάζουμε εποχιακές λοιμώξεις».

«Για τη γρίπη μας ανησυχεί το νέο υποστέλεχος «Κ», το οποίο είδαμε ότι μεταδίδεται πλέον σε άλλες χώρες, μάλλον προκαλεί κάπως πιο έντονα συμπτώματα και πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη η κυκλοφορία του και στην Κύπρο, αν δεν είναι μάλιστα ήδη εδώ».

Σημαντικό για φετινή χρονιά, πρόσθεσε, «είναι να δούμε και τι θα μας προσφέρει η χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος για τον RSV σε ό,τι αφορά την ανάγκη για νοσηλεία κάποιων παιδιών που αναπτύσσουν συμπτώματα. Έχει και αυτή η παράμετρος τη σημασία της».

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, «είναι πλέον γνωστό το γεγονός ότι ακόμα και μετά τον εμβολιασμό ένα άτομο, περιλαμβανομένων των παιδιών, μπορεί να κολλήσει κάποιο ιό και μπορεί να αναπτύξει και συμπτώματα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο εμβολιασμός μας προστατεύει από τα σοβαρά συμπτώματα και τις νοσηλείες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η μετάδοση των ιών κατά τους χειμερινούς μήνες είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Γι’ αυτό και λέμε και το τονίζουμε, ότι πρώτα έχουμε τον εμβολιασμό ως μέτρο προστασίας και παράλληλα την τήρηση των μέτρων προσωπικής υγιεινής».

«Έχουμε επίσης επαναλάβει πολλές φορές ότι άτομα, παιδιά που αναπτύσσουν συμπτώματα, πρέπει να περιορίζονται και να αποφεύγουμε να τα στέλνουμε στο σχολείο διότι έτσι ο ιός μεταφέρεται και στα άλλα παιδιά».

Αυξημένη δραστηριότητα του κορωνοϊού φαίνεται να εντοπίζουν όμως και στα δημόσια νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, «φαίνεται και το διαπιστώνουμε, ότι υπάρχει αυξημένη μετάδοση στην κοινότητα».

«Ευτυχώς, προς το παρόν, αν και συνεχώς έχουμε άτομα με κορωνοϊό σε νοσηλεία, δεν έχουμε δει αύξηση στις νέες εισαγωγές. Αυτό όμως ενδεχομένως να το δούμε το επόμενο διάστημα».

Σε ό,τι αφορά τη γρίπη και τον RSV, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «έχουμε κάποια περιστατικά βεβαίως αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το ξέσπασμα που συνήθως έρχεται μετά τα μέσα Δεκεμβρίου».

«Όπως και να έχει όμως, είτε μιλάμε για τον κορωνοϊό είτε για τη γρίπη είτε για τους υπόλοιπους ιούς που προκαλούν τις λοιμώξεις του χειμώνα, τα μέτρα προστασίας είναι τα ίδια και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε στην προστασία των ηλικιωμένων μας και όλων των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού διότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο με σοβαρή νόσηση, νοσηλεία, ακόμα και με θάνατο και κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα μεταδώσει ένα ιό σε άτομο που μπορεί να κινδυνεύσει».