Ένας 25χρονος συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάφο, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να προκαλέσει καραμπόλα σε ακόμη δύο αυτοκίνητα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ανδρέα Ομήρου όταν υπό συνθήκες που διερευνά η Αστυνομία το αυτοκίνητο του 25χρονου κινήθηκε από το οδόστρωμα στην δεξιά πλευρά του δρόμου, προσκρούοντας σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο με την σειρά του λόγω της πρόσκρουσης μετακινήθηκε και προσέκρουσε και αυτό σε δεύτερο όχημα που ήταν σταθμευμένο κοντά του.

Αμέσως μετά το ατύχημα, το αυτοκίνητο του 25χρονου έπιασε φωτιά στο μπροστινό μέρος, η οποία κατασβήστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που ειδοποιήθηκε στο μεταξύ από περίοικους και έφθασε στη σκηνή. Ο 25χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με ένδειξη 76 μικρογραμμάρια, αντί των 22 που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κάτοχος άδειας οδηγού και ότι οδηγούσε χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αμέσως μετά το τροχαίο σε νοσηλευτήριο όπου κρατήθηκε προληπτικά για παρακολούθηση.

Η Τροχαία Πάφου διερευνά την υπόθεση.