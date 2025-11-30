Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας μετέβη στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι Υπουργοί θα εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ θα αξιολογήσουν και την πρόοδο στην υλοποίηση της ατζέντας Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας 2030.

Κατά την παραμονή του στη βελγική πρωτεύουσα, ο κ. Πάλμας θα συμμετάσχει επίσης στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας.