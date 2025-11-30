Κατολισθήσεις πετρών και χώματος σημειώθηκαν σήμερα σε ορεινό οδικό δίκτυο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επηρεάζονται οι εξής δρόμοι:

  • Τροόδους – Προδρόμου
  • Τροόδους – Καρβουνά
  • Πλατρών – Τροοδίτισσας
  • Παχύαμμου – Πύργου
  • Γερακιές – Κύκκου
  • Κύκκου – Κάμπου
  • Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε όσους θα διακινηθούν στο πιο πάνω οδικό δίκτυο, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για οχήματα και οδηγούς.