Κατολισθήσεις πετρών και χώματος σημειώθηκαν σήμερα σε ορεινό οδικό δίκτυο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επηρεάζονται οι εξής δρόμοι:

Τροόδους – Προδρόμου

Τροόδους – Καρβουνά

Πλατρών – Τροοδίτισσας

Παχύαμμου – Πύργου

Γερακιές – Κύκκου

Κύκκου – Κάμπου

Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε όσους θα διακινηθούν στο πιο πάνω οδικό δίκτυο, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για οχήματα και οδηγούς.