Κατολισθήσεις πετρών και χώματος σημειώθηκαν σήμερα σε ορεινό οδικό δίκτυο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, επηρεάζονται οι εξής δρόμοι:
- Τροόδους – Προδρόμου
- Τροόδους – Καρβουνά
- Πλατρών – Τροοδίτισσας
- Παχύαμμου – Πύργου
- Γερακιές – Κύκκου
- Κύκκου – Κάμπου
- Ορκόντα – Καλοπαναγιώτη
Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε όσους θα διακινηθούν στο πιο πάνω οδικό δίκτυο, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για οχήματα και οδηγούς.