Επιστολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο, με την ένδειξη επείγουσα, απέστειλε ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ρωτώντας σε ποια Υπηρεσία του Δημοσίου οφείλει να παρουσιαστεί από σήμερα η πελάτισσά του

Αναλυτικά η επιστολή:

Γράφω αναφορικά με την ανωτέρω πελάτιδα μου και εν όψει του διορισμού της από 1/12/2025 εις τη θέση Γενικού Διευθυντή πλην όμως όχι σε συγκεκριμένη θέση και επίσης τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας της την 30/11/2025 και την εξέταση από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μετά την 5/12/2025 του αιτήματος δια να τεθεί και πάλι σε διαθεσιμότητα (αίτημα προς το οποίο εν πάση περιπτώσει ενίσταται) παρακαλώ όπως επειγόντως μου γνωστοποιήσετε δια λογαριασμό της πελάτιδος μου σε ποία Υπηρεσία του Δημοσίου οφείλει να παρουσιασθεί από σήμερα 2/12/2025 προς το σκοπό άσκησης των καθηκόντων της.

Σημειώσατε ότι το θέμα επείγει καθ’ότι η πελάτιδα μου δεν προτίθεται να προβεί σε χρήση του δικαιώματος σε άδεια και ούτε αποδέχεται την αποκοπή απολαβών της λόγω μη εκτέλεσης, χωρίς δική της υπαιτιότητα, των καθηκόντων της.