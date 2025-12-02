Το Character Acting Studio by Niovi Spyridaki παρουσιάζει με συγκίνηση το χριστουγεννιάτικο musical «Χριστούγεννα σε Ντεσιμπέλ», μια εντυπωσιακή καλλιτεχνική δημιουργία που συνδυάζει τη δύναμη της μουσικής, τη ζωντάνια των παιδιών και το αληθινό πνεύμα των γιορτών. Η παράσταση πραγματοποιείται για την ενίσχυση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Δύο Ζεστές Αγκαλιές» και φέρει την υπογραφή της Νιόβης Σπυριδάκη στη σκηνοθεσία και τη διδασκαλία.

Όταν η μαγική Νότα Λα εξαφανίζεται, τα ξωτικά του Βόρειου Πόλου ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τρεις μοναδικούς μουσικούς κόσμους — Jazz, Rock και K-Pop — για να ξαναβρούν την αληθινή αρμονία. Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και χριστουγεννιάτικη μαγεία, την οποία οι μαθητές του Character Acting Studio παρουσιάζουν με πάθος και ζωντάνια.

Η παράσταση «Χριστούγεννα σε Ντεσιμπέλ» είναι μια νεανική, μουσικοθεατρική κωμωδία με φρέσκια ενέργεια, δυνατές ερμηνείες και μοντέρνο μήνυμα ένα show που μιλάει τη γλώσσα των εφήβων και ξυπνά το πνεύμα των Χριστουγέννων με ρυθμό, φως και συναίσθημα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με σκοπό την ενίσχυση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Δύο Ζεστές Αγκαλιές». Κάθε εισιτήριο αποτελεί μια μικρή πράξη καλοσύνης που αγγίζει ζωές και χαρίζει χαμόγελα.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:30

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

– €15 Ενήλικες

– €10 Παιδιά

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, κα. Ειρήνης Πική.