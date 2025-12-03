Ανατράπηκε από το Εφετείο απόφαση δικαστηρίου για υπόθεση συνιδιοκτητών ακινήτου στην κοινότητα Άγιος Θεόδωρος Σολέας. Συγκεκριμένα, το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε επιδικάσει αποζημιώσεις συνολικού ύψους €10.533.00 για παράνομη επέμβαση στο ακίνητο και €40.507.00 για την αξία χωμάτων που μετακινήθηκαν από το τεμάχιο. Το ακίνητο, έκτασης 9 δεκαρίων και 607 μέτρων, ανήκει εξ αδιαιρέτου στους διαδίκους, με τους εφεσείοντες να κατέχουν το 1/3 και τους εφεσίβλητους τα υπόλοιπα 2/3.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι εφεσείοντες προχώρησαν σε ισοπέδωση των 2/3 του τεμαχίου και το χρησιμοποίησαν ως αποθηκευτικό χώρο. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, επιδίκασε αποζημιώσεις για την ενοικιαστική αξία του ακινήτου και την αξία χωμάτων που, σύμφωνα με τις εκθέσεις, είχαν μετακινηθεί και αξιοποιηθεί.

Οι εφεσείοντες άσκησαν τρεις λόγους έφεσης, αμφισβητώντας το ύψος των αποζημιώσεων. Το Εφετείο απέρριψε τον πρώτο λόγο, κρίνοντας ότι οι υπολογισμοί της ενοικιαστικής αξίας έγιναν ορθά με βάση την εκτίμηση της περιόδου 2008–2013.

Ωστόσο, έκανε δεκτό τον δεύτερο και τον τρίτο λόγο έφεσης, διαπιστώνοντας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο βασίστηκε σε ανεπαρκή μαρτυρία ως προς τον όγκο και την αξία των μετακινηθέντων χωμάτων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν υπήρχε άμεση μαρτυρία για τον πραγματικό όγκο του χώματος ή για τη χρήση του από τους εφεσείοντες.

Ως αποτέλεσμα, το Εφετείο ακύρωσε την επιδίκαση του ποσού των €40.507.00, ενώ το υπόλοιπο μέρος της πρωτόδικης απόφασης διατηρήθηκε. Παράλληλα, επιδικάστηκαν €3.100 σε έξοδα υπέρ των εφεσειόντων.