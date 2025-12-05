Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή γυμνασίου της Πάφου που χτυπήθηκε από συμμαθητές του για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων μηνών εντός του σχολείου, μετέβη στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου και προέβη σε σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 37χρονος πατέρας κατάγγειλε ότι το πρωί στην αυλή του γυμνασίου που φοιτά το παιδί του, ο 13χρονος χτυπήθηκε στο κεφάλι από πέτρα που έριξε εναντίον του μαθήτρια 15 χρόνων, κατόπιν αντιπαράθεσης που σημειώθηκε μεταξύ τους.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου και διαπιστώθηκε ότι έφερε μικρό τραύμα στο κεφάλι. Αφού παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, πήρε εξιτήριο.

Περαιτέρω, ο πατέρας του 13χρονου κατάγγειλε ότι αργότερα όταν συνάντησε στο χώρο του σχολείου τον 44χρονο πατέρα της 15χρονης αυτός τον απείλησε φραστικά.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.