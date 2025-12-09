Βίντεο το οποίο κατέγραψε το σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Λεμεσό βρίσκεται από χθες στα χέρια της Τροχαίας, με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον χειριστή, ο οποίος εμφανίζεται με κράνος που καλύπτει πλήρως το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία Λεμεσού, οι εξετάσεις συνεχίζονται και σήμερα, με τους εξεταστές να αναζητούν οπτικό υλικό από άλλες κάμερες, όπου ενδεχομένως ο χειριστής να εμφανίζεται χωρίς το κράνος.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:20 το απόγευμα της Δευτέρας (8 /12) όταν γυναίκα 43 ετών, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά το παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, επιχειρούσε να διασταυρώσει σε διάβαση πεζών σε ποδηλατόδρομο στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να χτυπήθηκε από διερχόμενο χειριστή ηλεκτρικού πατινιού που κινείτο στον ποδηλατόδρομο.

Από τη σύγκρουση η μητέρα και το παιδί έπεσαν στο έδαφος, με το νήπιο να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε σε πολυκλινική στη Λεμεσό και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση του παιδιού θεωρείται σοβαρή, αλλά είναι εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του πατινιού εγκατέλειψε τη σκηνή του δυστυχήματος και αναζητείται από την Τροχαία Λεμεσού.