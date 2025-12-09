Γύρω στις 3.20 το απόγευμα χθες Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου, ενώ γυναίκα ηλικίας 43 ετών, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, διασταύρωνε πεζή διάβαση πεζών σε ποδηλατόδρομο παρά την οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να χτυπήθηκε από διερχόμενο χειριστή πατινιού, ο οποίος διακινείτο στον ποδηλατόδρομο.

Αποτέλεσμα ήταν η μητέρα και το νήπιο της να πέσουν στο έδαφος και το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Το παιδί μεταφέρθηκε σε πολυκλινική στη Λεμεσό και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, Λευκωσία, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς θεωρείται σοβαρή, ωστόσο εκτός κινδύνου.

Ο χειριστής του πατινιού εγκατέλειψε τη σκηνή της σύγκρουσης, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εξακρίβωση των στοιχείων του και εντοπισμό του. Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, ή και οτιδήποτε σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού, στον τηλεφωνικό αριθμό 25-805252, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.