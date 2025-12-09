Σε πορτοκαλί αναβαθμίζεται η κίτρινη προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που φέρνει στην Κύπρο το χαμηλό βαρομετρικό Byron. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 7:00 το απόγευμα έως τις 5:00 το πρωί.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζουν. Την Κύπρο, σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.