Μέχρι και τη λύση εγκατάστασης αναβατορίων οικοδομών, με σκοπό τη διευκόλυνση ηλικιωμένων να κατεβούν στο ισόγειο από τους άνω ορόφους προσφυγικών συνοικισμών, εξετάστηκε κάποια στιγμή από το Τμήμα Πολεοδομίας, σε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού ειδικά ατόμων τα οποία παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα.

Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα του εγκλωβισμού ηλικιωμένων προσφύγων με κινητικά προβλήματα δημιουργήθηκε από την έκδοσή τίτλων ιδιοκτησίας, χωρίς να δεσμευθούν οι ιδιοκτήτες των ισογείων ότι θα επέτρεπαν την εκτέλεση εργασιών για εγκατάσταση ανελκυστήρων. Έτσι αφού έλαβαν τον τίτλο ιδιοκτησίας, ορισμένοι ιδιοκτήτες ισογείων (οι οποίοι προχώρησαν σε παράνομε επεκτάσεις ή έκλεισαν παράνομα διάφορους κοινόχρηστους χώρους), δεν δίνουν την έγκριση τους κάτι το οποίο μπλόκαρε την όλη διαδικασία.

Το Τμήμα Πολεοδομίας στην προσπάθεια του να ρυθμίσει το πρόβλημα νομοθετικά ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία η οποία ξεκαθάρισε, πως για να μπορούν να εγκατασταθούν νόμιμα οι ανελκυστήρες, επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση όλων των ενοίκων.

Η μόνη λύση που απέμεινε για αποκατάσταση της νομιμότητας (από την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων) είναι η κατεδάφιση των όποιων παρανομιών. Όπως ελέχθη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, το ρόλο αυτό θα αναλάβουν οι κατά τόπους Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) αλλά γίνεται αντιληπτό πως η συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι χρονοβόρα, οπόταν δεν προσφέρεται για λύση του προβλήματος του εγκλωβισμού προσώπων το προσεχές χρονικό διάστημα.

Πάντως, μιλώντας εκ μέρους της Πολεοδομίας η λειτουργός του Τμήματος κ. Κατερίνα Αντωνίου, ανέφερε πως έχει εκσυγχρονιστεί ο κατάλογος που αφορά τις πολεοδομικές παρανομίες σε προσφυγικούς οικισμούς και εστάλη στο υπουργείο Εσωτερικών το οποίο με τη σειρά του θα τον διαβιβάσει στους ΕΟΑ για περαιτέρω χειρισμό. Όπως εξήγησε, η θεραπεία στις περιπτώσεις αυτές είναι η κατεδάφιση των παρανομιών/κατασκευών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η μελλοντική εγκατάσταση ανελκυστήρων.

Ωστόσο, οι παράνομες επεμβάσεις δεν αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα στην όλη διαδικασία, δεδομένου ότι υπάρχουν και πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε να καθίσταται αδύνατη η εγκατάσταση ανελκυστήρων.

Με άλλα λόγια, όταν κατασκευάζονταν τα κτήρια δεν πέρασε από το μυαλό κανενός ότι οι ένοικοι θα μεγάλωναν σε ηλικία ή ακόμη ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να τους δημιουργηθούν κινητικά προβλήματα είτε ένεκα ηλικίας είτε για άλλους λόγους και ότι δεν θα μπορούσαν να κατεβούν στο ισόγειο είτε για να μεταφερθούν στο γιατρό είτε για να πάνε στον μπακάλη είτε για άλλους λόγους.

Η κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η Πολεοδομία βρίσκεται σε διαβούλευση με εταιρείες που εγκαθιστούν «ανελκυστήρες σκάλας» σε κλιμακοστάσια και ήδη επιθεωρήθηκαν κάποια κτήρια (εκτός συνοικισμών) στα οποία έχουν εγκατασταθεί τέτοια συστήματα.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν ειδικές καρέκλες (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) με κόστος €15.000-€20.000, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση, αν και δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικές όσο οι ανελκυστήρες. Είπε επίσης, πως οι εταιρείες διαβεβαίωσαν πως τα συστήματα είναι ασφαλή για τους χρήστες και ότι μπορούν να μεταφέρουν βάρος μέχρι 140 κιλά. Οι εταιρείες διαβεβαίωσαν επίσης, πως σε περίτπωση βλάβης, η καρέκλα απενεργοποιείται, οπόταν δεν εγείρεται θέμα τραυματισμού του ατόμου που τη χρησιμοποιεί.

Μετά το πέρας της συνεδρίας ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων κ. Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα εγκατασταθούν πιλοτικά ειδικές καρέκλες σε κλιμακοστάσια προσφυγικών πολυκατοικιών για την εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Ο κ. Κέττηρος είπε επίσης, πως η Επιτροπή ζήτησε να εντοπιστούν 2-3 πολυκατοικίες και να εφαρμοστεί αμέσως η συγκεκριμένη πρόταση πιλοτικά, και κατέληξε:

«Πάνω από όλα πρέπει να ερωτηθούν αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για να ξέρουμε αν τους εξυπηρετεί, τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να βρεθεί λύση νομοθετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα»,

Σημειώνεται, πως στο παρλλεθόν, σε κάποιες επείγουσες περιπτώσεις, εκλήθη η Πυροσβεστική η οποία βοήθησε να μεταφερθούν στο ισόγειο ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν υπήρχε τρόπος να κατεβούν με άλλο τρόπο.

Σε άλλες περιπτώσεις, παιδιά ή και άλλοι συγγενείς των ηλικιωμένων, τους κατεβάζουν στα χέρια ή καθισμένους σε καρέκλες.