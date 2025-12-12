Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Declassified UK αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία της Βρετανίας με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα.

Δημοσιευμένο στο YouTube το βράδυ της Πέμπτης, το Britain’s Gaza Spy Flight Scandal ακολουθεί τους Φιλ Μίλερ και Άλεξ Μόρις του Declassified στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο, όπου κατέγραψαν πλάνα έξω από τη βρετανική αεροπορική βάση, Royal Air Force Akrotiri, σε απόσταση μόλις 40 λεπτών πτήσης από το Τελ Αβίβ.

Από εκεί, αεροσκάφη της RAF έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες πτήσεις επιτήρησης πάνω από τη Γάζα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ κατά του αποκλεισμένου θύλακα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του middleeasteye.net, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) επιμένει επανειλημμένα ότι οι πτήσεις στοχεύουν αποκλειστικά στην «υποστήριξη διάσωσης ομήρων».

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές καλύπτονται από σημαντικό πέπλο μυστικότητας, ενώ έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία δύο χρόνια ότι η Βρετανία έχει μοιραστεί πληροφορίες με το Ισραήλ και έχει καταγράψει πλάνα της Γάζας σε ημέρες που ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν Βρετανούς πολίτες.

Τι αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ

Το νέο αυτό φιλμ κάνει μια σειρά από σημαντικές αποκαλύψεις. Περιλαμβάνει τα πρώτα πλάνα ενός αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους — εκμισθωμένου από τη RAF — να απογειώνεται από τη βάση για πτήση πάνω από τη Γάζα.

Νωρίτερα φέτος, μετά από εκατοντάδες πτήσεις της RAF πάνω από τη Γάζα, έγινε γνωστό ότι ο βρετανικός στρατός είχε αρχίσει να προσλαμβάνει Αμερικανούς για να εκτελούν τις αποστολές.

Το ντοκιμαντέρ διαπιστώνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί έως και 116 επιπλέον αποστολές επιτήρησης από τους Αμερικανούς, πέραν αυτών που ήταν γνωστές.

Το Declassified επικαλείται πηγές που αναφέρουν ότι τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη μπορούσαν να παράγουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας της Γάζας μέσω των συστημάτων ραντάρ τους και να τις μοιραστούν με το Ισραήλ σε πραγματικό χρόνο.

Πλάνα από την ημέρα του ισραηλινού πλήγματος σε Βρετανούς πολίτες

Το φιλμ εξετάζει την υπόθεση του Τζέιμς Χέντερσον, πρώην πεζοναύτη, ο οποίος βρισκόταν σε κομβόι της World Central Kitchen στη Γάζα όταν χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα την 1η Απριλίου 2024.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας κατέχει πλάνα της Γάζας από την ημέρα που σκοτώθηκε ο Χέντερσον, μαζί με άλλους έξι διεθνείς εργαζόμενους ανθρωπιστικών οργανώσεων, καταγεγραμμένα από αεροσκάφος της RAF. Ωστόσο, αρνείται να δημοσιοποιήσει το υλικό επικαλούμενο εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας.

Ο πατέρας του Χέντερσον, Νιλ, δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του Declassified ότι «δεν μπορεί να καταλάβει πώς αυτά τα πλάνα μπορούν να επηρεάσουν τη βρετανική ασφάλεια».

Χαρακτηρίζει την άρνηση του MoD να τα δημοσιεύσει «προσβολή».

«Αν δημοσιοποιούνταν, θα μας έδιναν πολύ καλύτερη κατανόηση του τι συνέβαινε στο έδαφος», λέει.

«Πιστεύω πως θα αποδείκνυαν ότι οι Ισραηλινοί τους παρακολουθούσαν… Πραγματικά πιστεύω ότι στοχοποιήθηκαν εσκεμμένα».

Τον Αύγουστο, το Middle East Eye ρώτησε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD), στο πλαίσιο του νόμου περί Ελευθερίας Πληροφόρησης, εάν κατέχει πλάνα από δύο ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα που αφορούσαν Βρετανούς πολίτες ή εθελοντές σε βρετανικές φιλανθρωπίες.

Το MoD αρνήθηκε να αποκαλύψει την πληροφορία, επικαλούμενο και πάλι εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

Ένα από αυτά τα πλήγματα σκότωσε οκτώ εθελοντές που εργάζονταν για τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Al-Khair Foundation τον Μάρτιο, ενώ έστηναν σκηνές για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στη Μπεΐτ Λάχια, στη βόρεια Γάζα.

«Πηγαίνουν σε αποστολή θανάτου»

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα γύρω από τις πτήσεις επιτήρησης είναι ο αμφισβητούμενος ισχυρισμός του MoD ότι οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διάσωση ομήρων.

Ο Στιβ Μάστερς, πρώην τεχνικός της RAF, ο οποίος μιλά στο ντοκιμαντέρ, επισημαίνει ότι η Βρετανία δεν μπορεί να ελέγξει πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει.

Αναφέρει ότι τα πλάνα που μοιράζονται με το Ισραήλ «θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό στόχων».

Ένα ακόμη θέμα του φιλμ είναι η δυσαρέσκεια στην Κύπρο για την παρουσία της RAF και τον ρόλο της στη στήριξη του Ισραήλ. Το Declassified παρουσιάζει διαμαρτυρία Κυπρίων κατοίκων κατά της βάσης.

Η Μελανί Στελίου, η οποία συνοδεύει τους δημοσιογράφους γύρω από τη βρετανική βάση, λέει:«Η σκέψη ότι κάθε φορά που απογειώνεται ένα αεροπλάνο, μπορεί άνθρωποι να πεθαίνουν και παιδιά να πεθαίνουν… Είναι επώδυνο και εξοργιστικό. Και απογειώνονται από εδώ! Πηγαίνουν σε αποστολή θανάτου».