Άνοιξαν για τα καλά οι ουρανοί στην Πάφο από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Σε όλη την επαρχία πέφτουν για μια ώρα κατακλυσμιαίες βροχές, δημιουργώνας ένα πολύ ελπιδοφόρο σκηνικό για την υδρολογική κατάσταση, αλλά και μια ατμόσφαιρα πραγματικά χριστουγεννιάτικη το μεσημέρι Κυριακής.

Οι έντονες βροχοπτώσεις συνοδεύονται μάλιστα και από χαλαζόπτωση σε πολλές περιπτώσεις, που έχει ως συνέπεια να δημιουργηθούν σπάνιες εικόνες με κάτασπρα τοπία ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως η Γεροσκήπου, η δυτική ακτογραμμή της Πάφου και η περιοχή του αεροδρομίου.

Πολύ νερό έχει συσσωρευθεί και στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, όπως και σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου εντός της πόλεως Πάφου, που επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή από τους αυτοκινητιστές. Η Πυροσβεστική και άλλες κρατικές υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στα ακραία φαινόμενα που εκτυλίσσονται αυτές τις ώρες στην Πάφο.

Λόγω έντονης χαλαζόπτωσης η ορατότητα στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου Λ/σού–Πάφου είναι περιορισμένη.

Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας & να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα.#Cyprus #RoadSafetyCy pic.twitter.com/uoLHhZF4s2 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) December 21, 2025

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»: