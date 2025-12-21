Βροχερή θα είναι η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ενδεχομένος χαλάζι αναμένεται να παρατηρηθούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ενώ οι ειδικοί περιμένουν και χιόνια στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Στις 11:00 θα τεθεί σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες και χαλάζι, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 20:00.

Η πρόγνωση καιρού:

Χαμηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα αναμένεται να παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από τα δυτικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σύντομα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.