Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, τραυματίσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κάτω Πάφο ενώ έκανε βόλτα με τους γονείς της, από ηλεκτρικό πατίνι που την χτύπησε. Ο χειριστής του μέσου εγκατέλειψε μάλιστα τη σκηνή και η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συμβάν έγινε στον παραλιακό πεζόδρομο της λεωφόρου Ποσειδώνος στην Κάτω Πάφο στις 7.30μμ. Το κοριτσάκι χτυπήθηκε ελαφρά από το ηλεκτρικό πατίνι ενώ περπατούσε με τους αλλοδαπούς γονείς του και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια για προληπτικούς λόγους στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχίες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του χειριστή του ηλεκτρικού πατινιού συνεχίζονται.