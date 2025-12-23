Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο δεν αποτελεί πλέον μόνο αντικείμενο επιστημονικών μετρήσεων ή διαπιστώσεων, αλλά είναι πλέον ορατή ακόμη και από το διάστημα. Δορυφορικές εικόνες της NASA καταγράφουν με σαφήνεια την εκτεταμένη ξηρασία σε γεωργικές και ημι-φυσικές εκτάσεις του νησιού.

Η μειωμένη βλάστηση και την αλλοίωση της φυσικής κάλυψης του εδάφους, αποτυπώνεται σε δορυφορικές λήψεις, όπως θα δείτε με διαφορά μόλις ενός έτους. Οι αλλαγές αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες περιόδους υδατικού στρες των τελευταίων δεκαετιών.

Δείτε τις εικόνες:

Πρώτη εικόνα, 18/12/2024

Δεύτερη εικόνα, 18/12/2025