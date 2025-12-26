Ηχηρότατο μήνυμα προς την Κυβέρνηση και ειδικά προς το νέο υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή στέλνει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μέσω της έρευνας που διενήργησε το philenews σε συνεργασία με την εταιρεία Prime Market Research and Consulting Ltd.

Οι αριθμοί, όπως προκύπτουν από τις 3.082 επιτυχημένες συνεντεύξεις αναγνωστών της ιστοσελίδας μας, δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία για το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών και για την αναγκαιότητα επιτέλους να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα: 85% χαρακτηρίζουν υψηλό το επίπεδο της εγκληματικότητας, 91% θεωρούν ότι έχει αυξηθεί και 67% ιεραρχεί ως πρώτιστη προσδοκία από το νέο υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Συντριπτικά είναι τα αποτελέσματα και σε σχέση με το σωφρονιστικό σύστημα και την αναγκαιότητα αλλαγών σε αυτό. Ποσοστό 96% όσων απάντησαν, θεωρεί ότι απαιτείται μεταρρύθμιση ενώ στις αλλαγές τις οποίες θεωρεί αναγκαίες η κοινή γνώμη, ποσοστό 42% θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της ασφάλειας εντός των Φυλακών και 40% στην ανέγερση νέων σύγχρονων Φυλακών.

Στα ύψη η εγκληματικότητα

Στο ερώτημα πώς αξιολογεί η κοινή γνώμη το επίπεδο της εγκληματικότητας, η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 85% απαντάει υψηλό. Συγκεκριμένα, 42% απαντούν πολύ υψηλό και 43% υψηλό.

Ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς την εικόνα που έχει η κοινή γνώμη δίδεται από τις απαντήσεις στην επόμενη ερώτηση ως προς το αν έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Συντριπτικό το ποσοστό 91% που απαντά ότι έχει αυξηθεί.

Ανασφάλεια αισθάνονται οι πολίτες

Η εικόνα για το υψηλό επίπεδο της εγκληματικότητας είναι αναμενόμενο να επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Στην ερώτηση πόσο ασφαλείς αισθάνονται στην καθημερινότητά τους, ποσοστό 16% απαντά καθόλου, ποσοστό 17% λίγο, ποσοστό 45% μέτρια. Μόνο το 4% απαντά πάρα πολύ και το 18% πολύ.

Αδυναμία ελέγχου και ελλιπής αστυνόμευση

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παράγοντες για τους οποίους θεωρούν οι πολίτες ότι συμβάλλουν περισσότερο στην εγκληματικότητα. Πρώτο παράγοντα θεωρούν με ποσοστό 74% την αδυναμία ελέγχου του οργανωμένου εγκλήματος, γεγονός το οποίο στοχοποιεί τα αρμόδια σώματα. Δεύτερο παράγοντα την ελλιπή αστυνόμευση ή επιβολή του νόμου με ποσοστό 60%. Ακολουθούν με 48% η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, 43% η είσοδος στην Κύπρο ξένων εγκληματικών οργανώσεων και με μικρότερα ποσοστά άλλοι παράγοντες (φαίνονται στο σχετικό πίνακα).

Θετική εικόνα αλλά και αναμονή δράσης για Κώστα Φυτιρή

Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής πιάνει δουλειά με την κοινή γνώμη να έχει θετική γνώμη γι’ αυτόν σε σημαντικό βαθμό αλλά είναι, παράλληλα, εμφανές ότι μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αναμένει να δει έργα πριν τον κρίνει.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 40% έχει θετική εικόνα (22% πολύ θετική και 18% θετική). Την ίδια ώρα, όμως, ποσοστό 31% έχει ουδέτερη άποψη ενώ ποσοστό 15% δεν απάντησε. Αρνητική τοποθέτηση έχει μόνο το 14% (7% πολύ αρνητική και 7% αρνητική).

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην ερώτηση αν διαθέτει τα προσόντα. Τα λεπτομερή αποτελέσματα εμφανίζονται στο σχετικό πίνακα.

Μεγάλες προσδοκίες από το νέο υπουργό Δικαιοσύνης

Ασχέτως για την εικόνα την οποία ο καθένας έχει για τον Κώστα Φυτιρή, όμως, η μεγάλη πλειοψηφία εμφανίζεται με υψηλές προσδοκίες από αυτόν. Μάλιστα, η ιεράρχηση αυτών των προσδοκιών στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι εστιάζει στην αντιμετώπιση της έξαρσης της εγκληματικότητας. Στην κορυφή τοποθετούν με ποσοστό 67% την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ακολουθεί με ποσοστό 43% η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Στην τρίτη θέση τοποθετούν με ποσοστό 42% την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Ακολουθούν οι άλλοι τομείς πέραν της εγκληματικότητας με χαμηλότερα ποσοστά.

Απαιτούνται αλλαγές στο σωφρονιστικό σύστημα

Κρυστάλλινο είναι και το μήνυμα των πολιτών ότι απαιτούνται σοβαρές και αποτελεσματικές αλλαγές στο σωφρονιστικό σύστημα της Κύπρου και στις Κεντρικές Φυλακές.

Μόλις 3% θεωρούν πολύ αποτελεσματικό το σωφρονιστικό σύστημα και 20% μέτριο. Με το συντριπτικό 96% οι πολίτες κραυγάζουν ότι απαιτείται μεταρρύθμιση.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει η γνώμη των ερωτηθέντων για τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση. Στην κορυφή με ποσοστό 42% η αύξηση της ασφάλειας εντός των Φυλακών και ακολουθεί με 40% η ανέγερση νέων Φυλακών (όλοι οι τομείς στο σχετικό πίνακα).

Η ταυτότητα της έρευνας

Μέγεθος δείγματος: 3.082 επιτυχημένες συνεντεύξεις

Κάλυψη: Παγκύπρια

Περίοδος συλλογής δεδομένων: 16/12/2025 – 18/12/2025

Στατιστικό σφάλμα: +/-1,8% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%)