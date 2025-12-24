«Θλίψη, αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά βανδαλισμού που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής πίσω από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αραδίππου, σημειώνοντας πως πρόκειται για «έναν χώρο που για χρόνια αποτελεί σημείο συνάντησης και καθημερινής παρουσίας για παιδιά, οικογένειες και κατοίκους της περιοχής».

Συγκεκριμένα, ο Δήμος αναφέρει πως «άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, βάζοντας φωτιά σε στάση λεωφορείου, ενώ κατέστρεψαν και εορταστικό διάκοσμο που είχε τοποθετηθεί με κόπο και μεράκι, μετατρέποντας εικόνες χαράς σε στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά», κάνοντας λόγο «όχι μόνο υλικές απώλειες, αλλά και ένα βαρύ συναισθηματικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία».

Ο Δήμος σημειώνει ότι η Αστυνομία διεξάγει έρευνες και συλλέγει στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Τέλος, ο Δήμος Αραδίππου «εκφράζει την απογοήτευσή του, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες πλήττουν την καθημερινότητα, το αίσθημα ασφάλειας και την εικόνα της πόλης», προσθέτοντας ότι «η κοινότητα ζητά προστασία των δημόσιων χώρων και σεβασμό σε όσα δημιουργούνται για το κοινό καλό».

ΚΥΠΕ