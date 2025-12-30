Μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την κυπριακή κτηνοτροφία και τις εξαγωγές διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στις κατεχόμενες περιοχές έχει προκαλέσει ντόμινο διεθνών περιορισμών.

Μετά την Αυστραλία, και ο Καναδάς έθεσε ολόκληρο το νησί υπό αυστηρό καθεστώς επιτήρησης, ενώ ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για επικείμενο εμπάργκο από τη Σαουδική Αραβία.

Η Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων του Καναδά (CFIA) ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών περιορισμών στις εισαγωγές από την Κύπρο με ισχύ από τις 24 Δεκεμβρίου 2025. Στόχος των μέτρων είναι η προστασία του καναδικού ζωικού κεφαλαίου από τη νόσο, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική σε ζώα με δίχηλη οπλή.

Τι προβλέπουν τα μέτρα του Καναδά

Απαγόρευση εισαγωγών: Αφορά νωπό κρέας, μη παστεριωμένο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και γενετικό υλικό.

Προϋποθέσεις πιστοποίησης: Προϊόντα που συλλέχθηκαν ή σφάχτηκαν πριν από τις 14 Νοεμβρίου 2025 μπορούν να εισαχθούν, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν τη σχετική ημερομηνία στα επίσημα έγγραφα.

Εξαίρεση για το χαλλούμι: Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες, οι εξαγωγές χαλλουμιού προς τον Καναδά δεν φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα, καθώς το προϊόν υπόκειται σε θερμική επεξεργασία και διαδικασίες που εξουδετερώνουν τον ιό, επιτρέποντας τη συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας για το συγκεκριμένο προϊόν.

Σαουδική Αραβία: Ανησυχία για το χαλλούμι

Ενώ ο Καναδάς διατηρεί ανοιχτό το παράθυρο για το χαλλούμι, οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή είναι λιγότερο ενθαρρυντικές. Η Σαουδική Αραβία, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου στην περιοχή, φέρεται να μελετά το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους εμπάργκο στις εισαγωγές χαλλουμιού. Οι αρχές της χώρας έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές της Κύπρου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους Κύπριους τυροκόμους.

Παρά το γεγονός ότι στις ελεύθερες περιοχές δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Πράσινη γραμμή: Έχουν τοποθετηθεί τάπητες απολύμανσης και διεξάγονται 24ωροι έλεγχοι σε όλα τα σημεία διέλευσης για την αποτροπή μεταφοράς μολυσμένων προϊόντων ή ζώων.

Διπλωματικός μαραθώνιος: Η Λευκωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιχειρώντας να πείσει τους διεθνείς εταίρους ότι τα μέτρα βιοασφάλειας στις ελεύθερες περιοχές είναι επαρκή.

«Η οικονομική ζημιά από ένα γενικευμένο εμπάργκο θα είναι ανυπολόγιστη, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η Αυστραλία έχει ήδη αποκλείσει το χαλλούμι που δεν πληροί συγκεκριμένα κριτήρια οξύτητας», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς.