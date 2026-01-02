Ιδιωτικές εταιρείες όπως τηλεοπτικοί σταθμοί, οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες καθώς και στο διαδίκτυο, δεν πληρώνουν οτιδήποτε για τη χρήση του δημόσιο χώρου τον οποίο χρησιμοποιούν για να περάσουν τα καλώδια τους.

Περιορίζονται δε στην καταβολή τους κόστους που απαιτείται για εκσκαφές υπογειοποίησης των καλωδίων κοκ. Σημειώνεται, πως η νομοθεσία δεν προνόησε την καταβολή τελών.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από απάντηση του υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Ο κ. Θεοπέμπτου, προφανώς θεωρώντας ότι οι επηρεαζόμενες ιδιωτικές εταιρείες των πιο πάνω κλάδων καταβάλλουν τέλη, ζήτησε από τον υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή «ως προς το ύψος των εσόδων του κράτους τα τελευταία πέντε χρόνια από την παραχώρηση σε ιδιώτες χρήσης του δημόσιου χώρου του πεζοδρομίου για εγκατάσταση καλωδίων που αφορούν παροχή υπηρεσιών όπως τηλεόραση, τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο κ.λπ.»

Στην απάντηση του υπουργού καταγράφονται και τα ακόλουθα:

«Το κράτος δεν λαμβάνει έσοδα από την παραχώρηση σε ιδιώτες χρήσης του δημόσιου χώρου του πεζοδρομίου για εγκατάσταση καλωδίων που αφορούν παροχή υπηρεσιών όπως τηλεόραση, τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο κ.λπ. Τα έξοδα των σχετικών εργασιών, όπως η εκσκαφή και αποκατάσταση του δημόσιου χώρου του πεζοδρομίου, καθώς και η μετακίνηση ή και υπογειοποίηση δικτύων, επιβαρύνουν τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον οποίον ανήκουν τα επηρεαζόμενα δίκτυα.

Ο υπουργός εξηγεί επίσης, πως «σε δημαρχούμενες περιοχές (δυνάμει του άρθρου 51 των περί Δήμων Νόμων του 2022 έως του 2025) αρμόδια αρχή παραχώρησης σχετικής άδειας είναι ο Δήμος.

Αφού λάβει άδεια από το Δήμο, ο παροχέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών προχωρεί στις συναφείς εργασίες, πάντοτε σε συντονισμό με τις υπηρεσίες του Δήμου. Το κόστος εκσκαφής και παλινόρθωσης του δημόσιου χώρου του πεζοδρομίου καλύπτεται από τον αιτητή και χρεώνεται βάσει συμφωνίας και μοναδιαίων τιμών που ισχύουν από κοινού για όλους τους Δήμους.

«Σημειώνεται», προσθέτει, ο κ. Ιωάννου, «ότι οι διατάξεις της νομοθεσίας δεν προνοούν την επιβολή τέλους χρήσεως». Ο υπουργός διευκρινίζει, πως σε περιοχές ορίων των Κοινοτικών Συμβουλίων, αρμόδια αρχή παραχώρησης άδειας είναι ο οικείος Έπαρχος. Στις περιπτώσεις αυτές, «οι συναφείς εργασίες εκτελούνται από τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συντονίζονται από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τα προγραμματιζόμενα έργα αποκατάστασης ή βελτίωσης των επηρεαζόμενων οδών. Το κόστος των εργασιών καλύπτεται από τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.»