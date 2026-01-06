Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της δύναμης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, αναφέρει η ανακοίνωση, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, ως εξής:

Σύλληψη ενός προσώπου για παράνομη κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών.

Σύλληψη 63χρονου σχετικά με υπόθεση διάρρηξης κτηρίου

Σύλληψη ενός προσώπου σχετικά με υπόθεση βίας στην οικογένεια

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Σύλληψη ενός προσώπου που διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης σε οδηγίες αστυνομικού.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 600 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 750 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν συνολικά τέσσερις καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 211 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 87 για υπερβολική ταχύτητα, 25 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε νάρκοτεστ. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων ανήλθε στους 438. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα.