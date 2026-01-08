Ξεκίνησε χθες η διαδικασία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας, ενώ αρκετά οχήματα παραμένουν σε καθεστώς ανάκλησης, κυρίως λόγω των αερόσακων Takata. Υπολογίζεται ότι περίπου 750.000 οχήματα θα περάσουν από τη διαδικασία ανανέωσης για το 2026.

Ο λειτουργός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κουππής, φιλοξενήθηκε στον Άλφα και έδωσε σημαντικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 11 Μαρτίου, στις 12:00 τα μεσάνυχτα. «Δεν θα δοθεί καμία παράταση, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία», τόνισε.

Διευκρίνισε ότι η ανανέωση πραγματοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Πρόσθεσε ότι παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας για περίοδο τριών, έξι, εννέα ή δώδεκα μηνών, με βασική προϋπόθεση το όχημα να διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφαλιστική κάλυψη σε ισχύ.

Τι ισχύει για τους αερόσακους Takata

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους οδηγούς που επηρεάζονται από τις ανακλήσεις, κυρίως λόγω των αερόσακων Takata.

Όπως υπογράμμισε, εάν δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης για την ανάκληση λόγω αερόσακων Takata, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας. Αντίθετα, για όσους έχει παρέλθει το χρονικό όριο των οκτώ μηνών, δεν είναι δυνατή η ανανέωση, καθώς το όχημα δεν διαθέτει ενεργό πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εξήγησε, θα πρέπει πρώτα να γίνει αντικατάσταση του ελαττωματικού αερόσακου, να ακολουθήσει επανέλεγχος σε τεχνικό κέντρο ελέγχου και στη συνέχεια να προχωρήσει η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας.

Ο κ. Κουππής είπε ότι τα οχήματα που εκκρεμεί η αντικατάσταση αερόσακου ανέρχονται σύμφωνα με τα δεδομένα στο τέλος του 2025, στις 11.000, από τις συνολικά 100.500 που είχαν ανακοινωθεί στο περσινό έτος.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι παρέχεται περίοδος χάριτος 70 ημερών μετά τη λήξη της άδειας κυκλοφορίας. «Εάν η άδεια δεν ανανεωθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ύψους 10 ευρώ, καθώς και προσαύξηση 10% στο οφειλόμενο ποσό», ανέφερε.