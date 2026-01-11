Εγχειρίδιο με στόχο την ισότιμη αντιμετώπιση όλων όσοι διεκδικούν να νοικιάσουν οποιοδήποτε από τα 130 τουρκοκυπριακά φιλέτα και το οποίο θα αποτελεί το «ευαγγέλιο» της Επιτροπής η οποία θα αποφασίσει που θα καταλήγει το κάθε ακίνητο, ετοίμασε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (ΥΔΤΚΠ) με οδηγίες του υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου. Όπως έγραψε ήδη ο «Φ», τα φιλέτα, τα οποία βρίσκονται σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, θα διατεθούν με πλειοδοτικό διαγωνισμό, δηλαδή σε όποιον προσφέρει ψηλότερο ενοίκιο.

Η περίοδος ισχύος της μίσθωσης για κάθε ακίνητο, υποστατικό/ανοικτό χώρο που προσφέρεται, θα είναι διάρκειας επτά χρόνων, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και παράδοσης του υποστατικού/ανοικτού χώρου στον επιτυχόντα πλειοδότη. Η περίοδος εκμίσθωσης δύναται να ανανεωθεί για άλλα επτά χρόνια.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό εγχειρίδιο, σκοπός της συγγραφής του είναι «η καταγραφή των διαδικασιών διάθεσης των Τουρκοκυπριακών (τ/κ) περιουσιών που παραχωρούνται για επαγγελματική χρήση με πλειοδοτικό διαγωνισμό, ώστε όλες οι περιπτώσεις να τυγχάνουν ίδιας διαχείρισης, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο».

Οι Πλειοδοτικοί Διαγωνισμοί αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες ακινήτων:

1. Επαγγελματικά υποστατικά/ανοικτοί χώροι σε Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης (όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου).

2. Επαγγελματικά υποστατικά με Πιστοποιητικό Ανεπιτυχούς Οπτικού Ελέγχου.

Οι «Περιοχές Ειδικής Διαχείρισης» καθορίζονται με απόφαση του Κηδεμόνα (υπουργού Εσωτερικών) μετά από πρόταση της Διευθύντριας της ΥΔΤΚΠ, στη βάση ειδικών πολεοδομικών, οικονομικών, εμπορικών ή/και άλλων χαρακτηριστικών και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τηρεί «Κατάλογο Περιοχών Ειδικής διαχείρισης» και το σχετικό αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με την περιοχή, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, περιουσίες που περιλαμβάνει κ.τ.λ.

Ειδικότερα, το αρχείο περιλαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με το ακίνητο που πλειοδοτείται (κτηματολογικές πληροφορίες/επιφυλαχθείσα τιμή ενοικίου) καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον διαγωνισμό (προθεσμίες κ.τ.λ.).

Στο Αρχείο τηρούνται επίσης αντίγραφα όλων των διαγωνισμών και σχετικών εγγράφων (αιτήσεις, πρακτικά, αποφάσεις, συμβάσεις). Η διαδικασία διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες του Κηδεμόνα.

Η παραχώρηση των φιλέτων θα αποφασίζεται από Υπηρεσιακή Επιτροπή Πλειοδοτικών Διαγωνισμών (της Υπηρεσίας Διαχείρισης) η οποία συστήνεται γι’ αυτό το σκοπό. Προέδρος της Επιτροπής είναι η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης. Τόσον η πρόεδρος όσον και τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων όταν έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον (σε οποιοδήποτε διαγωνισμό). Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να αυτοεξαιρεθούν από τη διαδικασία λήψης απόφασης κάτι το οποίο καταγράφεται στα πρακτικά.

Γενικά η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

I. Επιλέγει και αποφασίζει ποια ακίνητα θα περιληφθούν σε δημοσίευση με σκοπό τη διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού.

II. Εγκρίνει τα έγγραφα του πλειοδοτικού Διαγωνισμού

III. Εξετάζει και αξιολογεί τις προσφορές που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο πλειοδοτικού Διαγωνισμού (επιλεξιμότητα και οικονομική αξιολόγηση)

IV. Λαμβάνει απόφαση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

V. Διαβιβάζει την απόφαση της Επιτροπής στον Κηδεμόνα (υπουργό Εσωτερικών).

Στις περιπτώσεις αξιολόγησης πλειοδοτικών διαγωνισμών η Επιτροπή, είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί την ψηλότερη (ως προς την τιμή) προσφορά, εφόσον αυτή πληροί όλους τους όρους του εκάστοτε Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, πριν τη δημοσίευση περιουσίας, πρέπει να διενεργείται οπτικός έλεγχος. Οπτικός έλεγχος απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις νέας παραχώρησης (νέος μισθωτής).

Πριν την προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εκτίμηση του αγοραίου ενοικίου του ακινήτου.

Στις περιπτώσεις πλειοδοτικού διαγωνισμού, κατά την εκτίμηση του αγοραίου ενοικίου θα λαμβάνεται υπόψιν η υφιστάμενη νομική και φυσική κατάσταση του ακινήτου.

Οι εκτιμήσεις αγοραίου ενοικίου για ακίνητα, υποστατικά/ανοικτούς χώρους, που παραχωρούνται με πλειοδοτικό διαγωνισμό διενεργούνται μόνο από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας .

Η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Δημοσίευση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού:

Με τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή, για τα ακίνητα για τα οποία θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΥΔΤΚΠ σχετική ανακοίνωση με όλες τις πληροφορίες, μαζί με τα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για τη δημοσίευση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για ακίνητο (επαγγελματικό υποστατικό/ανοικτό χώρο) επιβάλλεται να έχει ολοκληρωθεί ο Οπτικός Έλεγχος, εάν αφορά υποστατικό και η εκτίμηση αγοραίου ενοικίου και να έχουν υποβληθεί τα σχετικά έντυπα. Ο Οπτικός Έλεγχος και η εκτίμηση του αγοραίου ενοικίου, θα βασίζεται στην υφιστάμενη νομική και φυσική κατάσταση του υποστατικού/ανοικτού χώρου, κατά την δημοσίευση.

Για κάθε υποστατικό/ανοικτό χώρο, πρέπει να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο και να καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία για το εκάστοτε υποστατικό/ανοικτό χώρο:

i. Κτηματολογικά στοιχεία: Δήμος/ Κοινότητα, Οδός και αρ. υποστατικού, Φύλλο/Σχέδιο, Τμήμα/Αρ. Εγγραφής, Αρ. Τεμαχίου.

ii. Περιγραφή Υποστατικού (μέγεθος – τετραγωνικά μέτρα υποστατικού, επίπεδα-όροφοι, δωμάτια κ.τ.λ.)

iii. Πιστοποιητικό Επιτυχούς Οπτικού Ελέγχου/ Πιστοποιητικό με παρατηρήσεις

iv. Επιφυλαχθείσα τιμή ενοικίου (μηνιαίο)

ν. Περίοδος ισχύος της άδειας χρήσης

vi. Άλλοι όροι χρήσης

Τα ενδιαφερόμενα μέρη απευθύνονται στην Πρόεδρο του Συμβουλίου Πλειοδοτικών Διαγωνισμών της Υπηρεσίας Διαχείρισης και υποβάλλουν την προσφορά τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών, που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων της ΥΔΤΚΠ

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα. Η προσκόμιση/επισύναψη των στοιχείων είναι απαραίτητη και τυχόν παράλειψη προσκόμισης στοιχείων, θα οδηγήσει σε απόρριψη της προσφοράς.

Κατακύρωση και Υπογραφή Σύμβασης

Η Επιτροπή αποφασίζει ως προς τον επιτυχόντα πλειοδότη και κοινοποιεί την απόφαση της στον Κηδεμόνα για επικύρωση.

Μετά την πάροδο 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στους ενδιαφερόμενους, και εφόσον δεν έχει ασκηθεί οποιαδήποτε προσφυγή από ενδιαφερόμενα μέρη, ο επιτυχών πλειοδότης προσκαλείται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο, για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, εντός καθορισμένης προθεσμίας.