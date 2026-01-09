Η εταιρική ονομασία Stratix Wealth επιστρατεύτηκε από τα πρόσωπα που υπέκλεψαν τοποθετήσεις από τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Γιώργο Χρυσοχό, για να παρουσιάσουν βίντεο περί μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Με αυτή την εταιρεία φέρεται να σύναψε συμφωνία ο πρώην υπουργός, Γιώργος Λακκοτρύπης, προκειμένου να τη συμβουλέψει ως εμπειρογνώμονας σε θέματα ενέργειας και την (υποτιθέμενη) επένδυση ποσού €150 εκατ. στον ενεργειακό τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι και διαχειριστές ολλανδικού fund. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για την υπόσταση τέτοιας εταιρείας με αυτήν ακριβώς την ονομασία. Η ονομασία «Stratix» χρησιμοποιείται από άλλους οργανισμούς σε Αγγλία, Ολλανδία και ΗΠΑ και κατ΄ επέκταση δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός της.

Εταιρεία στην Ολλανδία με την ονομασία Stratix εδρεύει στην πόλη Hilversum, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που παρουσιάστηκε στον πρώην υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Άφαντη είναι και η «Emily Thompson», στο λογαριασμό της οποίας «ανέβηκε» το επίμαχο οπτικό υλικό. Η Thompson παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Η τελευταία εμφανίζεται να έχει κάνει δυο γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, που φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ.

Ο λογαριασμός στην πλατφόρμα «Χ» δεν έχει συνεχή ροή, ενώ έχει κυρίως αναδημοσιεύσεις γνωστών Μέσων.