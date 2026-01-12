Βροχερή είναι η αποψινή νύχτα στη Λευκωσία, όπου σε πολλές περιοχές σημειώνονται αστραπές, βροντές και καταιγίδες, με πυκνά σύννεφα να σκεπάζουν την πρωτεύουσα.

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια και αργότερα στα βόρεια, στο εσωτερικό και στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη ελαφρά βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά άνοδος για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στην Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 14 εκατοστά.