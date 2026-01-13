Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις εκχιονισμού ορεινών δρόμων, αξιοποιώντας πυροσβεστικά οχήματα και γεωργικούς ελκυστήρες, τα οποία κατά τη χειμερινή περίοδο μετατρέπονται σε εκχιονιστικά. Στόχος είναι η διευκόλυνση της διακίνησης των πολιτών στις ορεινές περιοχές.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το Τμήμα Δασών προχωρεί στη διάνοιξη δρόμων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, καθώς και στις περιοχές γύρω από την Ιερά Μονή Κύκκου και τον Σταυρό της Ψώκας. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με πυροσβεστικά οχήματα που μετατρέπονται σε εκχιονιστικά, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στο χιονισμένο τοπίο και στις δραστηριότητες που προσφέρει, όπως το σκι.

Παράλληλα, γεωργικοί ελκυστήρες που αποκτήθηκαν μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα για χρήση ως εκχιονιστικά. Τα οχήματα αυτά αξιοποιούνται για τον εκχιονισμό δασικών και δημόσιων δρόμων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, στις περιοχές του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά, της Ιεράς Μονής Κύκκου, του Σταυρού της Ψώκας και της περιοχής Παναγιάς.

Το Τμήμα Δασών τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του κοινού στις ορεινές περιοχές και καλεί τους επισκέπτες να συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαριότητας, αποφεύγοντας ενέργειες που προκαλούν ζημιές στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα.

Με αφορμή τις εξορμήσεις στις χιονισμένες ορεινές περιοχές, υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ή συσσώρευση σκυβάλων σε κρατικό δάσος συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματικό πρόστιμο έως 5.000 ευρώ ή και με τις δύο ποινές. Οι ίδιες κυρώσεις προβλέπονται και για όσους οδηγούν μηχανοκίνητα οχήματα εκτός δασικών δρόμων, προκαλώντας ζημιά στη δασική βλάστηση ή στο έδαφος.

Τέλος, το κοινό που διακινείται στις περιοχές αυτές καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να χρησιμοποιεί κατάλληλα οχήματα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Αστυνομίας.