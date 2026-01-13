Παραδόθηκαν τα δύο καταζητούμενα αδέλφια από τις Βρετανικές Βάσεις στις Κυπριακές Αρχές, τα οποία κατηγορούνται για την εμπλοκή στην απόπειρα φόνου σε βάρος 36χρονου Σύρου στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου.

Τα δύο αδέλφια από τον Λίβανο είχαν εντοπιστεί από τις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, κατά τη διάρκεια καθιερωμένης θαλάσσιας περιπολίας, εντόπισαν βάρκα στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να προχωρήσουν σε έλεγχο, οι δύο άνδρες ανέπτυξαν ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η συνδρομή της Λιμενικής Αστυνομίας Λάρνακας. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι δύο ύποπτοι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να ανακριθούν και ακολούθως, αύριο Τετάρτη, να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησής τους. Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση καταζητούμενο πρόσωπο είναι και ο πατέρας του ενός, ο οποίος τους βοήθησε μετά την απόπειρα φόνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε καθώς ο 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.